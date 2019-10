Actorul înjunghiat într-un cinematograf din Timişoara asista chiar la proiecţia filmului în care joacă: „Am urlat după ajutor, dar nimeni n-a intervenit“

Actorul Raul Andrici a mers la film în seara zilei de luni, 21 octombrie, cu vărul său, la Cinema City de la mall-ul Shopping City Timişoara. Rula thrillerul românesc "Pisica verde", în care Andrici joacă rolul unui psihopat. La finalul filmului, potrivit scenariului, personajul lui Raul Andrici urmează să sugrume o fată.

„Eu am văzut de multe ori filmul, dar am vrut să mă duc şi cu vărul meu. În spatele nostru erau doi tipi. Unul dintre ei vorbea tot filmul. Dar vorbea prosteşte, spunea tot felul de lucruri vulgare. Filmul are 80 de minute, iar pe la minutul 60 n-am mai rezistat şi l-am rugat să facă linişte, că mai e un pic din film. Atunci a venit la mine, m-a împins, dar lucrurile păreau să se liniştească. S-a întors la locul lui. Însă după două-trei minute a venit din nou şi a încercat, din spate, să îmi bage cuţitul în gât. Atunci am băgat mâna şi am fost tăiat”, povesteşte Raul Andrici.

„Am urlat după ajutor, dar nimeni nu a intervenit”

În sala de cinema erau în jur de 15 persoane, majoritatea de sex feminin. Era ultima proiecţie din ziua respectivă. Raul Andrici şi vărul său s-au luptat cu agresorul.





„Am căzut pe jos, atunci a fost înjughiat şi vărul meu. Până la urmă l-am imobilizat pe individ. Aş fi putut să dau în el, dar am preferat să fug din sală. A ieşit şi el după noi. Părea foarte calm, şi-a şters frumos cuţitul, şi-a pus şapca în cap şi a plecat spre ieşirea din mall. Am urlat după ajutor, dar nimeni nu a intervenit. Cred că erau încă 100 de oameni în tot food court-ul. Doi tipi, care îl ştiau pe vărul meu, au sărit totuşi pe atacator, fix când bărbatul ieşea din mall. Altfel ar fi plecat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. El tot repeta că e psihopat. Avea un cuţit gen briceag, avea şi husă la el. Părea tare mândru de el”, a mai spus Raul Andrici.

La faţa locului au sosit în scurt timp poliţiştii şi jandarmii, dar şi o ambulanţă de la SMURD. Raul Andrici şi vărul său au fost duşi la Spitalul Judeţean din Timişoara.

Medicii au fost nevoiţi să îl opereze pe actor la mâna tăiată, acesta rămânând internat. Vărul său, care a fost tăiat la picior, a fost lăsat să plece acasă, după ce medicii i-au bandajat rănile.

„Era să să mor eu în realitate, înainte ca în film să vină scena în care o omor pe Bianca”

Raul Andrici are 19 ani şi este absolvent al Liceului de Arte "Ion Vidu". A câştigat în acest an un premiu la Olimpiada Naţională de Arta Actorului. “Pisica verde”, regizat de Narcis Constantinescu, este filmul său de debut.





“Am făcut actorie din clasa a VII-a. Mi-a plăcut mereu teatrul. Am fost la mai multe castinguri, dar până la Pisica verde nu am prins niciun rol într-un film. Ce mi s-a întâmplat mie întăreşte zicala că viaţa bate filmul. Ca o ironie a sorţii, în film eu sunt un psohopat. Dar era să să mor eu în realitate, înainte ca în film să vină scena în care o omor pe Bianca”, a adăugat Raul Andrici.

Cuţitarul este jurist la un spital de Psihiatrie

Atacatorul a fost dus la secţia de poliţie din Calea Şagului. A continuat să facă scandal şi acolo. Striga la poliţişti că el „are pile şi îi face pe toţi”. Este vorba de o persoană de condiţie bună, acesta profesând ca jurist la Spitalului de Psihiatrie din localitatea timişeană Jebel.

„În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire şi alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Bărbatul în vârsta de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore”, a transmis IPJ Timiş.









Citiţi şi: