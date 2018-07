A murit „preotul românilor“ de la Paris. A ajuns în Franţa ca azilant politic în era Ceauşescu, a fost spălător de geamuri, a lucrat paznic de noapte la un hotel

Părintele Constantin Târziu a revenit pe locurile natale, la Belinţ (judeţul Timiş), în 2015. A renunţat la conducerea Bisericii Ortodoxe Române de la Paris, unde a petrecut 35 de ani.

Constantin Târziu s-a întors definitiv acasă împreună cu soţia sa Catherine, franţuzoacă născută chiar la Paris.

Constantin Târziu este cunoscut ca preotul care a reuşit să obţină de la Statul Francez, Preşedinţia României şi nu în ultimul rând, de la enoriaşii din capitala Franţei sumele necesare pentru reabilitarea bisericii – monument istoric “Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” din Paris. Restaurarea a primit Premiul III pe ţară din partea Patrimoniului Monumentelor Franceze.

După ce a terminat Facultatea de Teologie de la Timişoara, în 1978, un an de zile a stat ca brutar, la Belinţ, iar în 1979 a primit parohia de la Şuştra.

Un an mai târziu, la vârsta de 26 de ani, după mai multe şicane din partea organelor statului, primeşte paşaportul pentru a-şi vizita sora stabilită la Paris, însă după numai câteva zile îi este confiscat şi nu mai poate pleca. Sora sa a intrat în greva foamei la Paris şi doar aşa a primit documentele înapoi şi a putut pleca din ţară.



Părintele Constantin Târziu a ajuns la Paris, unde a cerut azil politic. În Franţa a fost preparator într-un magazin farmaceutic, spălător pe jos şi spalator de geamuri şi a lucrat paznic de noapte la un hotel.



A făcut şcoala de comerţ si a ajuns ajutor contabil. În urmă cu câţiva ani, părintele Târziu povestea care a fost traseul său până s-a aşezat la Biserica Românilor din capitala Franţei, de unde a ajutat nenumăraţi români care au fugit de regimul lui Ceauşescu.



”Am fost misionar la Vancouver, în Canada, şi am stat un an şi jumătate în Israel, în rest numai la Biserica exilului românesc. Pentru că atâta timp cât un cetăţean român, basarabean, bucovinean, transnistrean sau din Valea Timocului, poate cere azil în diverse ţări, noi suntem exilaţi împreună cu el pentru a-l ajuta. Am umblat în lumea asta numai în credinţă, în dragoste de ţară şi de popor. De aia pot zice că bănăţeanul îi bănăţean, n-o secat în el vâna aia, tot mai are în el un sâmbure care dă un lăstar. Cât mai este un lăstar, ăla dă roade. De aceea, cei care nu sunt bănăţeni, ne conduc pe noi dar nu sunt în stare de nimic, să se ducă”, spunea în urmă cu câţiva ani preotul Constantin Târziu, citat de Lugojeanul.ro.



Înmormântarea părintelui Constantin Târziu va avea loc miercuri, 11 iulie, la Paris.