A fost inaugurată cea mai modernă parcare pentru biciclete din Timişoara. Este ca-n Olanda FOTO

GALERIE FOTO Strategia VeloTimiş demarat de Consiliul Judeţean Timiş nu este doar despre piste de biciclete, ci despre încurajarea timişenilor să aleagă cât pot de des transportul nepoluant.

Iepuraşul a venit cu un cadou pentru iubitorii de biciclete din Timişoara. Lângă Palatului Adminsitrativ şi-a făcut loc o parcare spectaculoasă, dedicată bicicletelor. Este cea mai modernă parcare de biciclete din Timişoara.

“De acum puteţi să veniţi cu bicicleta la CJT pentru că aveţi unde s-o parcaţi în condiţii excelente şi în maximă siguranţă.

Inaugurăm prima parcare de biciclete ca-n Olanda, din Timişoara. Sunt încântat că paşii pe care i-am făcut în ultimele luni, pentru a contribui la dezvoltarea unei infrastructuri de calitate pentru transportul alternativ din judeţ, încep să se vadă. Lipsa locurilor de parcare sigure este pe lista motivelor pentru care unii timişeni nu aleg să folosească bicicleta pentru drumurile zilnice - am ascultat această nevoie şi am venit cu o primă soluţie”, a spus Cristian Moş, vicepreşedintele CJ Timiş.





Planul este ca astfel de parcări moderne să fie amplasate în cât mai multe locuri din Timişoara.





Dotată cu cea mai recentă generaţie de sisteme de parcare pentru biciclete pe două niveluri, aici li se permite utilizatorilor să depoziteze bicicletele una deasupra celeilalte, dublând astfel capacitatea de depozitare.

Tot aici bicicliştii pot să-şi umfle roţile de la bicicletă folosind sistemul Velopump Air pus la dispoziţie. Iar posesorii de biciclete şi trotinete electrice îşi pot încărca gratuit vehiculele.

“Astfel de parcări de biciclete sunt folosite în oraşe ca Amsterdam, Barcelona, Rotterdam şi Salzburg. Parcarea de biciclete de la Consiliul Judeţean este deschisă pentru toţi bicicliştii, iar în perioada următoare o să colectăm informaţii legate de cum putem să îmbunătăţim sistemul astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor comunităţii”, a mai transmis Cristian Moş.



Vă mai recomandăm să citiţi:



FOTO Cum arată acum ciclostrada de 37 de kilometri care leagă Timişoara de Serbia. Numeroase locuri de popas, zone de încărcat „bateria“ şi chiar un ştrand



Două mari fabrici de biciclete şi-au început activitatea în 2022, la Timişoara. Sute de mii de vehicule noi, asamblate de companii din Italia şi Germania