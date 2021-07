„Şefule, am pus aci de-o ciorbă şi io“. A doua achitare pentru 14 poliţişti de frontieră acuzaţi de corupţie

Trimişi în judecată de DNA pentru luare de mită, cei 14 poliţişti de frontieră au fost achitaţi la începutul anului 2020 de Tribunalul Arad. Ulterior, dosarul a ajuns în faza de apel la Curtea de Apel Timişoara, fiind dispusă rejudecarea dosarului. Şi după rejudecare, cei 14 poliţişti au fost achitaţi, urmând ca dosarul să ajungă pentru sentinţa definitivă la Curtea de Apel Timişoara.

Motivele primei achitări

Tribunalul Arad nu a redactat încă motivarea celei de-a doua sentinţe de achitare. În prima sentinţă prin care poliţiştii au fost declaraţi nevinovaţi, Tribunalul Arad a arătat, că DNA a încălcat principiul loialităţii probelor.

Judecătorul a considerat că investigatorii din dosarul poliţiştilor de frontieră au încălcat principiul loialităţii probelor, provocându-i pe poliţişti să ia bani pentru a strânge probe împotriva lor. Mai exact, judecătorul a dispus anularea documentelor prin care investigatorul cu identitate reală şi investigatorii acoperiţi au fost autorizaţi să promită sume de bani poliţiştilor de frontier.



„Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe”, a arătat judecătorul citând din articolul 101 al Codului de Procedură Penală. De asemenea, judecătorul Tribunalului Arad care a dispus achitarea poliştilor de frontieră a avut în vedere şi Decizia CCR 802/2017.

„Dacă, în mod obişnuit, nelegalitatea probelor este determinată de încălcarea unor reguli procedurale impuse de lege, în cazul principiului loialităţii administrării probelor legiuitorul foloseşte expresii prohibitive în mod absolut («este oprit a se întrebuinţa (...)», «nu pot fi folosite (...)», «este interzis (...)»”, se mai arată în decizia iniţială Tribunalului Arad.

„Şefule, am pus aci de-o ciorbă şi io. Bine?”

Din dosarul de corupţie reiese că poliţiştii de frontieră au fost „lucraţi” cu ajutorul unui colaborator al DNA cu identitate reală şi cu investigatori sub acoperire care le-au oferit poliţiştilor de frontieră bani ca să îi lase să introducă în ţară cauciucuri uzate fără acordul autorităţilor de mediu. Spre exemplu, cu ocazia unui transport, colaboratorul DNA, S.I.D., i-a dat 50 de euro unui poliţist de frontieră. „Nişte, nişte cauciucuri am … şapteşpe, nouăşpe am. Da’ no, două le-am căpătat si io aşa”, îi spune colaboratorul DNA unuia dintre poliţişti.

Potrivit DNA, văzând că agentul de poliţie continuă să îl întrebe despre mărfurile transportate, martorul S.I.D. i-a explicat că acestea constau în anvelope pentru camioane: „…dă camion… fă cumva să… dau şi eu de-o ciorbă”.



Potrivit procurorilor, poliţistul i-a cerut atunci martorului să îi remită o sumă de bani pe care să o introducă în talonul autoutilitarei: „Dă-mi talonul să văd”.

Colaboratorul DNA a pus în talon 50 de euro, spunând: „Şefule, am pus aci de-o ciorbă şi io. Bine?”.

Procurorii au mai arătat că „pentru a se feri de o eventuală înregistrare a convorbirilor, inculpatul S.C.C. a refuzat cu obstinaţie să răspundă, rostind doar nişte interjecţii prin care i-a dat de înţeles martorului că suma de cincizeci de euro este suficientă şi că nu trebuie să mai vorbească despre aceasta: „Hâm … Hâââmmmm!?”

Pe aceeaşi temă:

Răsplata fripturiştilor de la Rutieră acuzaţi că luau mâncare ca şpagă. Ce decizie au luat judecătorii în cazul lor

Ce alţi fripturişti angajaţi la stat erau abonaţi la restaurantul care-i hrănea gratis pe poliţiştii „ciorbari”