Şefa DSP Timiş şi-a făcut curaj şi vorbeşte în plină pandemie: „Trebuie să admitem că suntem depăşiţi de situaţie!“

Şefa Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, Mariana Rădulescu, instalată pe funcţie în plină criză COVID-19, după ce fosta şefă a DSP Timiş a fost demisă, a transmis o scrisoare deschisă în care recunoaşte că sistemul medical este depăşit de situaţie. „Şi NU suntem depăşiţi datorita (n.r. correct este din cauza) faptului ca NU avem profesionişti in domenii vitale de activitate, ci din cauza unor orgolii mărunte, din pricina faptului ca pasăm responsabilităţi de la unul la celalalt si ca, incredibil, ne este teama sa ne asumam decizii logice şi fireşti, care ar putea salva vieti omeneşti!”, acuză şefa DSP Timiş.

Directoarea Direcţiei de Sănătate Publică Timiş reclamă faptul că deciziile se iau în funcţie de calcule electorale. „Mai grav este faptul ca ne este teama sa vorbim şi sa spunem ce gândim, pentru ca totul se desfăşoară intr-o nota politica şi beneficiul capitalului electoral, un adevăr pe care unii ar trebui sa şi-l asume şi sa-l clameze cu voce tare. Cred cu tărie ca binele comun şi sănătatea publica a comunităţii, pe care o reprezentam şi din care facem parte, ar trebui sa primeze, in fata oricărui calcul electoral mizerabil, cinic şi lipsit de sens, cu atât mai mult in aceste momente complicate”, susţine şefa DSP Timiş.

Redăm mai jos, integral, scrisoarea deschisă a şefei DSP Timiş.

Către mass-media

Către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă Timiş

Dragi banateni/stimaţi timisoreni

Încă de la început, doresc sa mentionez ca scopul acestei scrisori deschise este unul singur: un apel la responsabilitate instituţională, la celeritatea factorilor de decizie şi, nu in ultimul rand, la o pandemie de umanitate, solidaritate şi toleranţă din partea tuturor cetăţenilor acestui judeţ!

Astăzi, situaţia pe care o traversam cu totii, din cauza pandemiei de Covid-19, este una unica! Viaţa noastră s-a schimbat de la o zi la alta şi, in continuare, este intr-o perpetua transformare. Tot astazi, nimeni nu ştie sa spună când vom reveni la normal şi de când ne vom putea bucura unii de ceilalţi, aşa cum o făceam înainte. Aşadar, este vremea in care toleranta, solidaritatea, empatia, umanitatea şi responsabilitate publica, cu atât mai mult cu cât in joc sunt vieţile cetăţenilor acestui judeţ, ar trebui sa primeze şi sa fie dezideratul nr 1 al tuturor instituţiilor publice, implicate in lupta împotriva Covid-19.



Nu doar la nivel declarativ, ca sa dam bine la camera tv sau la poza de grup, ci şi faptic! Şi acest lucru se poate face doar prin comunicare rapida şi doar asumarea răspunderii, nu prin pasarea responsabilităţilor sau prin supraîncărcarea unor instituţii publice care, şi aşa, sunt in pragul colapsului din lipsa de personal, de pârghii legislative etc. Fiecare minut de întârziere, cu atât mai mult in plină pandemie, se numără in vieţi omeneşti, lucru absolut de neacceptat, atât pentru mine cât şi pentru colegii mei!

Indiferent câte comisii sau comitete de criza am infiinta, indiferent câte ore preţioase am pierde in discuţii sterile şi in şedinţe interminabile, indiferent cu cate scenarii am lucra, trebuie sa recunoaştem, dacă mai avem un dram de demnitate şi respect faţă de cei cărora trebuie sa le asiguram liniştea şi supravieţuirea, ca suntem depăşiţi de situaţie! Şi NU suntem depăşiţi datorita faptului ca NU avem profesionişti in domenii vitale de activitate, ci din cauza unor orgolii mărunte, din pricina faptului ca pasăm responsabilităţi de la unul la celalalt si ca, incredibil, ne este teama sa ne asumam decizii logice şi fireşti, care ar putea salva vieti omeneşti!



Mai grav este faptul ca ne este teama sa vorbim şi sa spunem ce gândim, pentru ca totul se desfăşoară intr-o nota politica şi beneficiul capitalului electoral, un adevăr pe care unii ar trebui sa şi-l asume şi sa-l clameze cu voce tare. Cred cu tărie ca binele comun şi sănătatea publica a comunităţii, pe care o reprezentam şi din care facem parte, ar trebui sa primeze, in fata oricărui calcul electoral mizerabil, cinic şi lipsit de sens, cu atât mai mult in aceste momente complicate.

Dragi bănăţeni, stimaţi colegi ţin sa va asigur ca Direcţia de Sanatate Publica Timiş face tot ce este omeneşte posibil pentru a limita efectele îmbolnăvirilor de Covid-19. Absolut tot! Deşi instituţia este supraîncărcată de sarcini şi obligaţii, desi personalul este insuficient şi oamenii muncesc, de circa 5 săptămâni, minim 14 ore pe zi, 7 zile din 7!



Nu ne-am plâns niciodată şi nici nu am pasat responsabilităţi. Din contra, ne-am asumat toate sarcinile profesionale si le-am dus la îndeplinire, in timpi reali, aşa cum am ştiut mai bine, in folosul comunităţii şi al beneficiarilor nostri. Va rog pe toti sa înţelegeţi că şi noi, cei de la DSP Timiş, suntem oameni. Nu suntem roboti! Nu le putem duce pe toate, nu putem fi responsabili pentru toate neajunsurile unui sistem public şi nici nu vom accepta sa fim vinovaţii de serviciu sau ciuca tuturor bătăilor! DSP Timiş este o instituţie importantă a statului român, cu atât mai mult in acesta perioada.



Cred cu tărie, aşa cum am spus-o încă de la început, ca doar impreuna, asumandu-ne deciziile şi muncind cot la cot, fiecare pe palierul sau, putem trece cu bine peste acestea pandemie de Covid-19. Pana când lucrurile se vor liniştii, doresc sa le mulţumesc colegilor mei de la DSP Timiş pentru tot efortul supraomenesc de care au dat dovada, pana in aceste momente şi, nu in ultimul rând, pentru profesionalism şi sacrificiu! Adevăraţi eroi, fără nicio exagerare! Sunt mandra de voi! Sentimentele mele de respect, recunoştinţa şi colegitate merg si către toti managerii de spitale si şefii de secţii clinice din judeţul Timiş care au înţeles şi s-au implicat, fără rezerve, in realizarea “Planului Alb”, menit sa combată efectele pandemiei.



O adevărată echipa, un monobloc, un interes comun! Totodata, gândurile mele bune merg şi către cadrele medicale, medici de familie şi doctori de pe sectiile clinice, care au înţeles bine situaţia actuala, au gestionat neajunsurile şi care, ora de ora, lupta alături de angajatii DSP Timiş, sa ţină lucrurile sub control şi sa limiteze, cât mai mult, pierderile de vieţi omeneşti. Aveti toată recunoştinţa şi inima mea!

Mariana Rădulescu

Director DSP Timiş