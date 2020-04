Şefa DSP Timiş: Este absolut falsă afirmaţia conform căreia DSP Timiş sau Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă ar fi instaurat carantina la Maternitatea Odobescu

Şefa DSP spune că decizia închiderii maternităţii nu s-a luat de către DSP, care nu a făcut anchetă epidemiologică. Mariana Rădulescu afirmă că a aflat din presă că maternitatea va fi redeschisă joi.

Într-o scrisoare deschisă, adresată presei, miercuri seară, directorul DSP Timiş, Mariana Rădulescu, a declarat că este falsă afirmaţia că DSP Timiş sau Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă a instaurat carantina la Maternitatea Odobescu din Timişoara, marţi seară.

”Pentru corecta informare a opiniei publice, sunt in măsura sa va aduc la cunoştinţă următoarele aspecte, menite sa lămurească episodul carantinarii Maternităţii Odobescu din Timişoara. În primul rand, este absolut falsă afirmaţia conform căreia DSP Timiş sau Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă ar fi instaurat carantina la Maternitatea Odobescu. Total falsă, neadevărată şi, în acelaşi timp, şi minicinoasă! Decizia de a declara carantina la Maternitatea Odobescu a aparţinut, de la sine putere, doamnei Olimpia Oprea, manager al Spitalului Clinic Municipal Timişoara, instituţie care are în subordine maternitatea în cauză, după o consultare/informare a doamnei prefect de Timiş, Liliana Oneţ. Adică, fără nicio consultare cu DSP Timiş şi fără nicio decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgentă Timis, aşa cum prevede legea! Cea mai buna dovadă în acest sens sunt declaraţiile publice ale directorului Spitalului Municipal Timişoara, de ieri seara, afirmaţii care ne-au şocat pe toti: «Am carantinat, închidem maternitatea, testăm tot personalul. Sunt în jur de 80 de persoane în acest moment în spital şi nu pleacă nimeni acasă până nu aflăm rezultatele testelor»”, afirmă Rădulescu în scrisoare.

Tot din presă, spune Rădulescu, a aflat că maternitatea va fi redeschisă joi dimineaţă.

”Astăzi, acum câteva minute, tot din presa, noi cei de la DSP Timiş am citit comunicatul emis de Prefectura Timiş, în care se menţionează şi se anunţă că în cadrul şedinţei Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost prezentată ancheta epidemiologică efectuată de Direcţia de Sănătate Publică Timiş la Maternitatea Odobescu şi, la propunerea DSP, s-a decis ca unitatea medicală se va putea redeschide mâine, 2 aprilie, la ora 8. Şi de aceasta data, din nou fals. În primul rând, pentru că DSP Timiş nu a cerut/nu a propus acest lucru şi nici nu ar fi avut cum să procedeze în această direcţie, enunţată de către Prefectura Timiş, din două motive mari şi late. În primul rând, aşa cum am afirmat, deja, nu DSP Timiş a decis carantinarea Maternităţii Odobescu deci, logic, nu avea cum sa fie de acord cu ridicarea acesteia. Altfel spus, nu am fi putut ridica un embargou pe care nu noi l-am instaurat! În al doilea rând, deciziile de carantinare se iau prin ordin/hotărâre de prefect, ca urmare a unui vot in Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă, decizie care nu exista şi ordin de prefect care nu există. Şi nici nu ar fi avut cum să existe o asemenea hotărâre, atâta timp cât, la vremea anunţului de închidere a Maternităţii Odobescu, DSP Timiş nu făcuse nici măcar o ancheta epidemiologică, iar subiectul carantinarii Maternităţii Odobescu nu a fost discutat, nici măcar la nivel de analiza, in şedinţa de ieri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgentă Timiş! La fel ca şi ISU, DSP Timiş a aflat din presă!”, mai scrie Rădulescu în scrisoare.

Mariana Rădulescu spune că decizia de carantinare a maternităţii a fost luată unilateral de managerul Olimpia Oprea.

”Cea mai bună dovadă, că decizia de carantinare a Maternităţii Odobescu, luată unilateral de către managerul Spitalului Clinic Municipal şi girată de reprezentantul Guvernului României în teritoriu, a fost una extrem de hazardantă şi total neinspirată, este faptul că mâine, după nici 24 de ore, instituţia sanitară se redeschide! Acest gen de decizii, de-a alba-neagra, au aruncat sistemul sanitar bănăţean în haos şi nu fac decât da adâncească neîncrederea populaţiei in instituţiile sanitare şi de control ale statului român. Azi, noi cei de la DSP Timiş, am aflat cu bucurie, tot din presă şi tot ca urmare a comunicatului emis de Prefectura Timiş, ca Maternitatea Odobescu, carantinată ieri este pregătită să reintre în circuit, de mâine dimineaţă, de la ora 8, deşi concluziile anchetei epidemiologice - vorbim despre 60 de persoane - nu sunt, încă, finalizate.

Dar oamenii au fost eliberaţi, că doar a venit ministrul sănătăţii în vizită! Tot cu bucurie şi tot din presă, noi de la DSP Timiş am aflat că Primăria Timişoara a garantat, încă de ieri, testarea subiecţilor de la Odobescu, alocând şi o sumă de bani din buget, lansând chiar şi o comandă în vederea achiziţionării testelor. Pana atunci, pana cand vor apărea testele Primăriei Timişoara, subiecţii de la Maternitatea Odobescu au beneficiat de un împrumut de 100 de teste din partea Spitalului Victor Babeş, în mod prioritar, în baza unei decizii a cuiva, în detrimentul unui număr de circa 250 de persoane, care aşteaptă efectuarea de urgenţă a testărilor, în baza procedurilor şi normativelor legale”, se mai arată în textul scrisorii.

Şefa DSP Timiş spune că toată această situaţie a avut loc ”din raţiuni strict politice”.



”Acum, după 24 de ore de-a joaca cu carantina, din raţiuni strict politice şi în goana după capital electoral, cei care ne-au aruncat în acest haos, încearcă să scoată castanele din foc cu mâna DSP Timiş, lucru absolut delirant, jignitor şi ofensator pentru toţi angajaţii acestei instituţii. În curând, va veni vremea pentru cei care au luat şi girat aceasta decizie, sa le explice părinţilor, mamelor, bunicilor şi copiilor cum de a fost posibil ca la Matetnitatea Odobescu, în plină carantină, nu-i aşa, sa fie testate doar cadrele medicale, aflate în tură, deşi în unitatea medicală, la momentul anunţului şi până azi, mai erau internate alte 100 de persoane: gravide, copii, lauze şi însoţitori!?”, îşi încheie scrisoarea Mariana Rădulescu.

Ulterior, şefa DSP Timiş a revenit spunând că a solicitat sancţionarea celor care se fac vinovaţi.

”Fiind situaţie de criză, DSP Timiş e în coordonarea CJSU şi încă de astăzi am solicitat sancţionarea disciplinară a celor care se fac vinovaţi şi, după caz, luarea măsurilor care se impun, în conformitate cu ordonanţele militare”, mai scris Rădulescu.

Reprezentanţii Spitalului Municipal Timişoara au anunţat, marţi seară, că Maternitatea Odobescu, care aparţine de această unitate medicală, va fi închisă pentru dezinfecţie, după ce mai multe asistente medicale au fost infectate cu coronavirus. Miercuri seara, Prefectura Timiş a transmis un comunicat în care arată că în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a decis redeschiderea maternităţii, joi dimineaţa, la ora 8.00, după ce va fi finalizată dezinfecţia. Pacientele internate în această maternitate au fost transferate la un spital privat din Timişoara.