Şcoala altfel, după trei luni de ore online: „Chiar ne prinde bine. Elevii mei încă nu s-au cunoscut“

Program naţional al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socio-emoţionale în rândul copiilor, „Şcoala altfel” este organizată timp de o săptămână în fiecare şcoală.

Perioada în care se organizează „Şcoala altfel” diferă de la o unitate de învăţământ la alta. În şase şcoli din Timiş, reluarea cursurilor după trei luni de şcoală online a coincis cu intrarea în „săptămâna altfel”.

Una dintre şcolile în care elevii au revenit la ore în „Şcoala altfel” este Şcoala de Muzică „Filaret Barbu” din Lugoj. Oraşul este în scenariul galben, astfel că la şcoaă merg doar elevii claselor primare şi cei de clasa a opta.

„Copii au venit la şcoală cu foarte mare elan. Nevoia de a respecta regulile de protecţie diminuează din energia lor şi din bucurie. Purtând masca, aproape că nu se recunosc. Au fost şi situaţii în care nu ştiam cine e în spatele măştii. De altfel, sunt foarte bucuroşi. Avem un premiu pentru un concurs de lectură. Astăzi aveam ca activităţi să deseneze o copertă a unei posibile cărţi scrise de ei”, a declarat învăţătoarea Paraschiva Cânţa, în timp ce îi supraveghea pe elevii ieşiţi afară, în pauză.

Directoarea Şcolii de Muzică „Filaret Barbu” din Lugoj, Liliana Bidiviu, care este şi învăţătoare la clasa zero, a declarat că „Şcoala altfel” a picat cum nu se poate mai bine pentru că elevii ei nu au apucat încă să se cunoască de la începutul anului şcolar. Astfel, activităţile din cadrul „Şcolii altfel” le permit să se familiarizeze cu şcoala.

„Am avut programată «Şcoala altfel» de la începutul anului şcolar şi chiar ne prinde bine pentru că este o perioadă în care copiii se acomodează. Elevii mei încă nu s-au cunoscut. Ei au lucrat doar pe grupe (n.r. de la începutul anului şcolar). Acum a fost prima zi în care s-au întâlnit cu toţii. Nu s-au cunoscut până acum. E ca şi cum ar fi prima lor zi de şcoală. Au aşteptat cu entuziasm. E prima lor „şcoală altfel”, şi-au dorit să picteze”, a declarat Liliana Bidiviu.

Directoarea Şcolii de Muzică din Lugoj a mai declarat că elevii sunt conştiincioşi în respectarea regulilor, dar sălile de clasă sunt mici, astfel că elevii păstrează distanţa „cât se poate”. „Sunt, totuşi, copii de 6-7 ani. Pauzele sunt diferenţiate, fiecare clasă cu pauza ei. Părinţii au şi au avut încredere în şcoală”, a mai declarat Liliana Bidiviu.

„Într-un fel mă bucur că începem aşa”

O altă şcoală la care cursurile au fost reluate cu „Şcoala altfel” este Şcoala Gimnazială din Balinţ. Localitatea este în scenariul verde, astfel că toţi elevii s-au întors la şcoală.

„Am reluat şcoala bucuroşi. Suntem fericiţi că suntem împreună cu elevii noştri. Din 3 noiembrie am fost în scenariul roşu. Trei luni am lucrat online. Suntem toţi la şcoală, copiii sunt bucuroşi că au revenit. Am început cu «Şcoala altfel». Astăzi aveam activităţi sportive, dar având în vedere vremea de afară vom face mişcarea înăuntru. Colegii mei şi-au propus vizionări de filme, au caruselul meseriilor, rebusuri matematice, felicitări. Într-un fel eu mă bucur că începem aşa pentru că e o perioadă de adaptare şi pentru noi şi pentru ei cu noul program”, a declarat directorul şcolii din Balinţ, Mihaela Kristof.

Directorul unităţii de învăţământ a mai declarat că pauzele au fost împărţite astfel încât copiii de şcoală primară să nu se întâlneacă cu cei din clasele V-VIII. De asemenea, la şcoala din Balinţ, problema distanţării în timpul orelor este rezolvată, sălile de clasă fiind generoase.



