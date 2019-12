Închisoare cu executare pentru Diana Nicoară, patroana clinicilor Selfmed. Cum a încasat ilegal sute de mii de lei din servicii medicale fictive

Diana Nicoară, soţia liberalului Flavius Nicoară şi fostă patroană a clinicilor Selfmed, a fost condamnată definitiv la patru ani de închiosare cu executare pentru că a decontat prin intermediul cliniclor sale servicii medicale fictive de aproape 800.000 de lei. Practic, Diana Nicoară a fost găsită vinovată pentru că a fraudat bugetul sănătăţii, cerând de la Casa de Asigurări bani pentru care nu a prestat servicii medicale.

Potrivit procurilor care au trimis-o în judecată, Diana Eugenia Nicoară „a conceput un sistem de raportare şi decontare a unor servicii medicale fictive, constând în raportarea unui serviciu iniţial fictiv de planifica re familială, urmat de emiterea, în urma acestei consultaţii, a unor bilete conţinând recomandări nereale de trimitere către alţi medici din cadrul clinicilor Selfmed. care la rândul lor, în urma consultaţiei fictive acordate, emit bilete cu recomandări nereale de trimitere către alţi medici din cadrul clinicilor iar, în final, sunt decontate serviciile medicale fictiv prestate”. În primă instanţă, la Tribunalul Timiş, Diana Nicoară a fost condamnată la trei ani cu suspendare, dar în apelul de la Curtea de Apel, unde a fost pronunţată sentinţa finală a primit patru ani de închisoare cu executare.

Protectorul Dianei Nicoară, achitat definitiv

În dosarul în care Diana Nicoară a fost condamnată la patru ani de închisoare a fost judcat şi fostul şef al CJAS Timiş, Cristian Careba. Acesta a fost acuzat de conflict de interese după ce, ajuns în 2009, cu sprijinul PD-L, şef al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş, a semnat mai multe contracte între Casa de Asigurări Timiş şi spitale sau clinici care aveau contract de asistenţă în domeniul IT cu firma sa, SC Scrif Net SRL. Ancheta procurorilor a scos la iveală faptul că printre clinicile care aveau contract cu Casa de Asigurări, dar şi cu firma lui Careba, era şi clinica patronată de Eugenia Nicoară, SC Selfmed SRL.

Cristian Careba a mai fost acuzat şi că, după ce a fost promovat în cadrul Direcţiei de Control din cadrul CNAS a protejat-o pe Diana Nicoară cu ocazia unui control, la dosar existând şi stenograme în acest sens. Judecătorii au decis, însă, că fostul şef al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate nu se face vinovat de nicio infracţiune. Practic, Careba a fost achitat pentru conflict de interese după ce infracţiunea a fost redefinită de PSD-ALDE. În privinţa acuzaţiilor de complicitate la înşelăciune, judecătorii au arătat că „pentru a se reţine infracţiunea de complicitate la înşelăciune, trebuie stabilită în mod cert intenţia inculpatului a de oferi un sprijin sau ajutor activităţii infracţionale desfăşurată de către inculpata Nicoară Eugenia sub forma inducerii in eroare a Casei de Asigurări prin decontarea de servicii medicale fictive, de existenţa cărora ar fi avut cunoştinţă, iar nu doar pentru evitarea descoperirii unor nereguli in completarea unor formulare medicale şi pentru a evita sancţionarea furnizorului”.



„Complicitatea morală reţinută în sarcina inculpatului Careba Cristian prin tolerarea (şi implicit încurajarea) practicilor de raportare şi decontare a unor servicii medicale fictive de către inculpată prin prisma funcţiilor deţinute şi a relaţiei de prietenie dintre cei doi nu poate fi reţinută întrucât, astfel cum s-a arătat, nu există probe din care să rezulte în mod cert că, anterior controlului din mai-iunie 2014, in culpatul ar fi avut reprezentarea activităţii infracţionale desfăşurată de inculpata Nicoară Eugenia prin raportarea şi decontarea de servicii medicale fictive”, se arată în sentinţa Tribunalului Timiş, menţinută de Curtea de Apel în ceea ce îl priveşte pe Careba.