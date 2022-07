Începe JAZZx în Piaţa Victoriei din Timişoara. Mix de jazz, muzică instrumentală şi proiecte ce trec limitele genurilor muzicale VIDEO

Vineri, 1 iulie, începe în Piaţa Victoriei festivalul JazzX care în primele opt ediţii a purtat numele de JazzTM. De altfel, evenimentul are şi noi parteneri în rândul autorităţilor, acesta trecând de la Primăria Timişoara, la Consiliul Judeţean Timiş, care a oferit de la buget o finanţare de 800.000 de lei. Festivalul este susţinut pentru următorii trei ani şi de Ministerul Culturii, care a alocat anul acesta 100.000 de lei - ca eveniment în cadrul proiectului Timişoara-Capitală Europeană a Culturii. Centrul Cultural Plai vine şi ea cu 300.000 de lei.

Festivalul va avea anul acesta o singură scenă, cea din faţa Operei, pe care vor concerta artişti unul şi unul. Poate cel mai mare nume este al lui Stanley Clarke, o legendă vie cu şase premii Grammy, care va concerta duminică.

“Este o ediţie diferită faţă de ce a fost obişnuit publicul înainte de pandemie. Suntem restrânşi tot la o singură scenă. Asta pentru că 2021 a fost un an destul de nesigur, încă erau restricţii când am început să lucrăm la line-up, nu ştiam ce o să fie, aşa că am lăsat-o pe structura de anul trecut. Doar am aschimbat locaţia, din Piaţa Libertăţii am venit în Piaţa Victoriei. Anul viitor vom reveni la cele patru scene”, a spus Flavia Buzgar de la centrul cultural Plai.

Scena din faţa Operei FOTO Facebook/JazzX

JazzTM a demarat în 2013 ca parte a candidaturii Timişoarei la Capitala Culturală Europeană. În acelaş timp, deşi e un gen de nişă, trebuia să fie ceva accesibil tuturor. Aşa se face că nu au existat bilete pentru festival.

“Ne-am propus cumva şi această idee de educare a publicului. Cunoscătorii de jazz vor veni indiferent de numele celor care vin. Noi am vrut să vină şi cel care e doar în trecere în piaţă, dar s-a oprit pentru că i-a plăcut ce aude. Dacă omul e cucerit, cu siguranţă va căuta mai departe şi va începe să asculte şi genul acesta de muzică”, a mai declarat Flavia Buzgar.

Probe de sunet FOTO Facebook/JazzX Probe de sunet FOTO Facebook/JazzX

JAZZx va fi un mix de jazz, muzică instrumental contemporană şi proiecte emergente ce trec peste limitele genurilor muzicale.

Vineri, de la ora 20.00, vor cânta Radu Vâlcu Trio, iar de la ora 21.00 va urca pe scenă Ashley Henry Trio din Marea Britanie. Seara se va încheia cu americanca Lucy Woodword.

Radu Vâlcu Quinte

R.V.Q. este un proiect cameral ce îmbină muzica clasică, influenţele muzicilor tradiţionale (world music) şi jazz-ul. Radu Vâlcu Quintet şi-a dorit să genereze un organism artistic prin intermediul căruia să-şi poată exprima deopotrivă creativitatea componistică şi talentul de interpreţi. Albumul de debut, "Daydream", este spaţiul unde experienţa de până acum a grupului este filtrată şi transformată într-o muzică inteligentă şi explozivă emoţional.

Cu inspiraţie din jazz, fusion, muzică clasică, world music, Radu Vâlcu Quintet propune, de fapt, o manieră proprie de a înţelege muzica, iar grupul se regăseşte în sensibilitatea îndreptată asupra spaţiului timbral şi aprofundarea universului armonic.



Radu Vâlcu Quintet - ora 20.00.



Ashley Henry Trio

Absolvent al Royal Academy of Music, Ashley Henry este un pianist incredibil de talentat şi extrem de flexibil, capabil să se deplaseze între diferite lumi, păstrându-şi totuşi rădăcinile devotate în jazz.

„Muzica mea este o reflecţie a cine sunt; Londra în toată gloria ei complexă. Imigrantul din mine are rădăcini muzicale din anii 1940, aşa că este important ca muzica mea să reflecte acea naraţiune de jazz dincolo de diferite genuri şi generaţii ”, spunea artistul.

Albumul său, „Beautiful Vinyl Hunter” este o colecţie provocatoare de 15 piese care ghidează fără probleme ascultătorul printr-o varietate de genuri, de la jazz contemporan, grime, punk până la hip-hop şi prezintă capacitatea lui Henry de a împleti toate influenţele sale, transportând muzica jazz spre noi tărâmuri ale frumuseţii.

În ianuarie 2017, la doar 25 de ani a fost invitat pentru a fi directorul muzical al Jazz Cafe Londra şi Ronnie Scotts. În acelaşi an, Henry a fost nominalizat pentru Jazz FM Award la categoria “Breakthrough Artist of the Year” şi „Live Experience of the Year”.



Ashley Henry Trio - ora 21.00



Lucy Woodward



Lucy Woodward este o cântăreaţă şi compozitoare anglo-americană. Ea a înregistrat pentru Atlantic, Verve şi GroundUP şi a cântat alături de Rod Stewart, Barbra Streisand, Snarky Puppy, Celine Dion, Pink Martini, Gavin DeGraw, Joe Cocker, Chaka Khan, Nikka Costa şi Randy Jackson.

Lucy a lansat 3 albume solo, Til They Bang On The Door (GroundUP), Hooked! (Verve) şi Lucy Woodward is…Hot & Bothered (Barnes & Noble), toate având rădăcini în jazz, blues, soul şi pop. În 2011 a început să cânte alături de Michael League, liderul trupei Snarky Puppy. Alături de ei a înregistrat melodia „Too Hot To Last”, inclusă în albumul Family Dinner, care a şi câştigat premiul Grammy.

Lucy Woodward - ora 22.15

Sâmbătă, 2 iulie 2022, vor concerta Muntet, Ilhan Ersahin's Istanbul Sessions şi Hiromi.



Muntet

O muzică proprie cu un groove super dansant, suprapus cu explorări care pornesc de la balade şi se extind până la free-jazz imersiv. Toate sub semnul eliberării emoţiei colective. Relaţia muzicienilor din Muntet s-a consolidat în jurul interesului comun de a crea muzică prin improvizaţie şi dorinţa de a fi mai aproape de libertate şi iubire.





Trupa este alcătuită de Alex Munteanu – saxofon tenor, Sergiu Fănică – tobe, Michael Acker – contrabas, Mátyás Bereczki – pian, Alex Cos -chitară. Conceptul formulei de faţă e un ritual şi pleacă de la celebrarea sunetelelor rudimentare din jurul nostru, reflectând o interacţiune specifică muzicii creative, interesul principal fiind obţinerea unui sound comun, dobândit atât în prezenţa cât şi în lipsa completă a unui material prestabilit. Ei aduc o muzică actuală şi locală într-o abordare eclectică, în care se regăsesc elemente creative din jazz-ul contemporan şi referinţe Hip-Hop.

Muntet - ora 20.00



Ilhan Ersahin's Istanbul Sessions

Prezent la ediţia inaugurală din 2013, Ilhan Ersahin revine la JAZZx cu proiectul Istanbul Sessions. Unul dintre cei mai aventuroşi artişti ai scenei contemporane de jazz, Ilhan este un inovator şi pionier al jazz-ului contemporan, care aduce o contribuţie semnificativă în evoluţia jazz-ului şi a fuziunilor sale la nivel global.

Diversitatea stilistică este marca expresiei sale artistice, concretizată într-o varietate de albume şi proiecte personale, sau colaborative cu nume de top ale jazz-ului mondial.

Proiectul “Istanbul Sessions”, creat împreună cu bassistul Alp Ersonmez, bateristul Turgut Alp Bekoglu şi percuţionistul Izzet Kizil, este o fuziune între East Village-ul New Yorkez şi fascinantele nopţi ale Istanbulului, un exemplu perfect a ceea ce se poate întâmpla când artişti importanţi din diferite culturi se întâlnesc şi creează o minune.





Ilhan Ersahin's Istanbul Sessions - ora 21.00



Hiromi

“Nu vreau să pun un nume muzicii mele. Alţi oameni pot pune un nume pe ceea ce fac eu. Este doar uniunea dintre ceea ce am ascultat şi ceea ce am învăţat. Are câteva elemente de muzică clasică, are ceva rock, are ceva jazz, dar nu trebuie să-i dau un nume”, spunea Hiromi.

Încă de la lansarea în 2003 a debutului ei, Hiromi a electrizat publicul cu o energie creativă care cuprinde şi eclipsează graniţele jazz-ului, clasicului şi pop, ducând improvizaţia şi compoziţia la noi culmi de complexitate şi sofisticare.



Hiromi - The Piano Quintet - ora 22.15

Duminică, 3 iulie 2022, vor cânta TajNic Trio, Ebi Soda şi Stanley Clarke.



TajNic Trio

Pianistul Albert Tajti şi cei doi fraţi muzicieni, basistul Florian Nicolau şi toboşarul Iulian Nicolau, s-au cunoscut şi au dezvoltat o frumoasă prietenie lucrând împreună la proiectele The Jam Community şi colaborează în diverse formule pe scena muzicală românească de jazz de mai bine de 5 ani.

Au decis de curând să concretizeze experienţele muzicale create în aceşti ani prin iniţierea acestui proiect muzical împreună, deoarece au fost uimiţi de sinergia care prindea formă la fiecare întâlnire muzicală şi îşi doresc să exploreze posibilităţile componistice şi improvizatorice care se nasc la fiecare concert.

Concertul va prezenta atât compoziţii proprii cu influenţe jazz, funk şi contemporan, cât şi compoziţii spontan.



TajNic Trio - ora 20.00



Ebi Soda

Mixul dintre muzica electronică şi jazz este o parte fundamentală a scenei de jazz modern de ani de zile, dar Ebi Soda au o perspectivă cu totul nouă asupra ei. Un cvintet care se bazează în mare parte pe instrumente non-electronice – membrii principali cântă la trombon, clape, bas, chitară şi tobe – dar muzicalitatea lor se datorează sunetelor psihedelice ale muzicii electronice din anii 90 şi 2000. Influenţele lor variază de la rock-ul anilor 70 la drum ‘n’ bass şi fusion modern şi totul se amestecă într-un sunet caleidoscopic, creând cu adevărat un nou teren pentru muzica jazz.

Ebi Soda - ora 21.00



Stanley Clarke N 4EVER

N.E.A. Jazz Master 2022 (cea mai mare onoare pe care Statele Unite o acordă artiştilor de jazz), şapte premii Grammy (şi 15 nominalizări) Stanley Clarke a cucerit de mult timp titlul de „legendă vie” în timpul carierei sale de peste 50 de ani şi 40 de albume.

Clarke a co-fondat primul grup de fusion jazz Return to Forever, alături de Chick Corea şi Lenny White. În 2012, Return to Forever a câştigat un premiu Grammy şi un Latin Grammy pentru cel mai bun album instrumental de jazz, Forever.

În cadrul JAZZx, proiectul Stanley Clarke N 4EVER este mai mult decât un super grup şi va aduce pe scena din Timişoara muzicieni locali cu scopul de a promova talentele locale.





Stanley Clarke N 4EVER - ora 22.15

În această ediţie, pe lângă scenă principală din Piaţa Victoriei, există şi un spaţiu special dedicat jam session-urilor: clubul Aethernativ. Vineri, de la ora 23.45, este jam session cu RVQ, sâmbătă, la aceaşi oră cu Muntet, iar duminică, de la 17.00, concert cu Polybrisé.



