VIDEO Cum arată de sus tronsonul Câmpia Turzii - Cheţani, lot esenţial din Autostrada A3. „Sunt zero şanse să fie inaugurat în acest an“

Filmarea video a fost realizată pe data de 30 martie şi vizează stadiul lucrărilor la tronsonul de autostradă Câmpia Turzii (judeţul Cluj) - Cheţani (judeţul Mureş). Este vorba despre un lor de 15,7 kilometri, despre care autorităţile centrale au afirmat că urmează să fie dat în folosinţă în cursul acestui an. Specialiştii de la Pro Infrastructură se arată pesimişti în această privinţă.

„Constructorul (Straco) este rămas în urmă la capitolul terasamente şi trebuie să se mobilizeze serios pentru a recupera întârzierea în sezonul de vară. Un aspect pozitiv este avansul vizibil la aproape toate structurile majore (pasajele pe şi peste DN15 şi nodul Cheţani).



Lotul de 15,7 km are ZERO şanse să fie inaugurat în acest an, în ciuda minciunilor şi promisiunilor iresponsabile ale autorităţilor. Acum stadiul fizic este de aproximativ 22,5% şi, în cel mai optimist scenariu, la sfârşitul lui 2019 se va ajunge la 55-60%.



Cu mare dificultate şi doar printr-un efort susţinut al antreprenorului în următoarele 20 de luni, am putea spera la deschiderea traficului în decembrie 2020. Realist vorbind, vom circula pe aici abia în 2021", arată specialiştii de la Asociaţia Pro Infrastructură.

