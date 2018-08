Un urs a intrat în curtea unui localnic din Miercurea Ciuc şi a luat o capră. Animalul a fost văzut lângă un liceu, jandarmii încearcă să-l alunge

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Harghita, oamenii legii au fost anunţaţi, marţi dimineaţă, de faptul că un urs a intrat în curtea unui localnic din Miercurea Ciuc, ar fi luat o capră, ar fi rupt un gard, iar apoi ar fi părăsit zona. Ulterior, jandarmii au fost anunţaţi de faptul că ursul s-ar afla în zona Colegiului Naţional din Miercurea Ciuc.







“Apoi am fost anunţaţi că acesta se află în apropierea Colegiului Naţional Octavian Goga din Miercurea Ciuc. Ne-am deplasat de urgenţă în zonă, am asigurat zona, am îndepărtat curioşii, am anunţat persoanele care locuiesc aici că s-ar afla un urs. Suntem împreună cu colegii de la poliţie şi protejăm zona”, au precizat reprezentanţii IJJ Harghita.





Astfel, oamenii au fost anunţaţi să rămână în case pentru a evita întâlnirea cu ursul, iar oamenii legii încearcă îndepărtarea acestuia din zona respectivă.