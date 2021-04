Rectorul Universităţii de Medicină din Mureş: „Medicul nu îşi doreşte să fie declarat erou, dar nici prăbuşit în huiduieli groteşti”

„Zilele acestea am primit cu toţii trista veste a morţii fulgerătoare a unui tânăr medic rezident ATI de la Spitalul Judeţean Timişoara, care lucra pe o secţie ATI, suport COVID. Suprasolicitarea profesională, fizică şi emoţională la care este supus personalul medical, mai ales în ultima perioadă, sub presiunea străzii şi a nedreptelor reproşuri şi acuzaţii primite, îşi spune cuvântul (...) M-au revoltat în ultimele zile anumite manifestări care au promovat ura împotriva personalului medical şi culpabilizarea acestuia. În faţa unui spital municipal manifestanţii strigau: 'Hoţii!', 'Asasinii!'. Pe Facebook proliferează postări care susţin că pacienţii infectaţi cu COVID-19 sunt ucişi de 'protocoalele criminale ale OMS', prin complicitatea 'eroilor din linia întâi'. Un medic nu îşi doreşte să fie declarat erou pentru munca sa, ci doar respectat. Nu are nevoie să fie urcat pe un soclu, dar nici să fie prăbuşit în huiduieli groteşti sau să devină ţinta frustrărilor sociale. Medicii nu sunt instrumente ale sistemului politic", a afirmat dr. Leonard Azamfirei, într-o postare pe Facebook.

„Peste 50% din cadrele medicale suferă de o formă de epuizare”

Rectorul UMFST Târgu Mureş susţine că peste 50% din cadrele medicale suferă de o formă de epuizare.

„Sunt rector al UMFST Târgu Mureş şi medic primar anestezie-terapie intensivă, dar înainte de toate sunt tată. Fiul meu a îmbrăţişat cariera medicală şi are o vârstă apropiată de a colegului din Timişoara, dar cu toate acestea cu greu îmi pot imagina durerea unei familii care îşi pierde copilul la o vârstă care promitea atât de mult. Un părinte care îşi îngroapă copilul trăieşte o tragedie nemărginită. Transmit familiei regretele mele profunde şi condoleanţe. Se pare că sindromul burnout (epuizare fizică şi stres) este o realitate ce loveşte cadrele medicale, mai ales pe cele aflate în prima linie în cumplita luptă anti-COVID. Un studiu efectuat la Spitalul de Boli Infecţioase 'Victor Babeş' din Timişoara arată că peste 50% din cadrele medicale suferă de formă de burnout. Medicii din linia întâi sunt extenuaţi emoţional (55,88%), au un nivel ridicat de stres (67,16%), reclamă oboseala şi lipsa odihnei (64,22%), au un grad crescut de anxietate (34,80%) sau chiar de depresie (9,31%)", a arătat Azamfirei.

„Să nu uităm că sunt supuşi unui risc foarte mare de burnout”

El susţine este esenţial suportul psihologic al acestor medici şi asistenţi, şi dar creşterea numărului personalului medical.

„Din păcate, în linia întâi nu sunt doar medici salvatori, ci şi medici şi restul personalului medical care îşi pierd viaţa luptând pentru dreptul semenilor lor la 'ocrotirea sănătăţii'. Trebuie să se înţeleagă că nu este suficient doar să mărim numărul de paturi sau echipamentele dintr-un spital, ci să asigurăm suportul psihologic acestor medici şi asistenţi eroi, să suplimentăm numărul lor, nu să-i supraepuizăm şi să-i descurajăm pe cei rămaşi. Cât a fost la guvernare, PSD a mărit salariile personalului medical şi a militat pentru oprirea exodului către alte ţări a acestor oameni minunaţi. Este nevoie de continuitate în susţinerea acestora cu toate resursele pe care le deţinem. Avem nevoie de ei, acum mai mult ca niciodată, la fel cum şi ei au nevoie de înţelegerea şi sprijinul nostru, şi să nu uităm că sunt supuşi unui risc foarte mare de burnout, mai ales în această perioadă, iar decidenţii politici ar trebui să ia măsuri pentru a preveni astfel de situaţii nefericite", a mai afirmat dr. Leonard Azamfirei, care este şi senator PSD.