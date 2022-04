Omul de afaceri din Mureş care a încercat să mituiască ofiţerii DNA. Înţelegerea pe care a încheiat-o cu procurorii

Procurorii DNA din Târgu Mureş au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu un om de afaceri acuzat de dare de mită.

”În perioada 12-15 aprilie 2022, inculpatul ar fi promis unor ofiţeri de poliţie din cadrul DNA, iniţial, bunuri şi/sau servicii, ulterior suma de 500 euro, pentru ca în schimb aceştia să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu în contextul desfăşurării unor acte de urmărire penală într-un dosar în care ar fi fost vizată şi firma omului de afaceri”, au stabilit anchetatorii.

Pe 19 aprilie 2022, omul de afaceri a remis unuia dintre ofiţerii de poliţie suma de 500 euro, fiind prins în flagrant de reprezentanţii DNA Târgu Mureş

În prezenţa avocatului, omul de afaceri a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia.

Bărbatul a acceptat aplicarea unei pedepse de 1 an şi 4 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 1 an şi 4 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.



Dosarul de urmărire penală împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate la Tribunalul Mureş.

