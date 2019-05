Cum se transformă pictura facială în artă. Creaţiile răvăşitoare ale singurei românce absolvente a International Face Painting School din Milano

Tânăra realizează machiaje cu efecte speciale - pentru petreceri tematice, petreceri de Halloween, reclame şi filme-, pictură pe corp, pictură pe faţă pentru sesiuni foto de familie, pictură pe faţă pentru părinţi şi copii, în funcţie de evenimente, dar şi „picturi pe burtică“ pentru viitoarele mămici şi beauty make-up. Toate acestea le şi predă celor care vor să înveţe, astfel că ţine cursuri în oraşe importante ca Bucureşti, Cluj şi Târgu Mureş.

Pasiunea Ivonei pentru tot ceea ce înseamnă pictură, fie ea pe faţă sau pe corp, a început în urmă cu mai bine de 10 ani. Totul dintr-o întâmplare, aşa cum povesteşte ea.

„Pe atunci nu ştiam nimic despre această artă, puţin răspândită la vremea aceea în Romania, mult timp practicând-o amatoriceşte. Cu timpul am început să mă uit la ceea ce făceau artiştii din afara ţării în acest domeniu şi am ramas impresionată. În sinea mea lua naştere o nouă pasiune. Nu am fost niciodată talentată la desen sau pictură, aşa că nu m-am gândit că voi ajunge să fac şi eu lucrul acesta. Consider că la mine a fost şi este vorba despre pasiune şi muncă! Ani de zile am rămas doar cu privitul, dar am încercat cât am putut să-mi îmbunătăţesc picturile. Cred că în primul rand m-au atras culorile. Întotdeauna culorile mi s-au părut magice, de aici şi nume firmei: Ivona's Magic Colors“, spune Ivona.

Începuturile au fost ceva mai anevoioase. Asta pentru că în România nu exista informaţie profesională în acest domeniu. Dacă la început a fost autodidact, în scurt timp şi-a dat seama că trebuie să înveţe de la cei mai buni pentru a deveni la rândul ei un nume de referinţă în domeniu.

A învăţat de la cei mai buni

Aşa a ajuns să înveţe painting la Milano chiar de la Olga Murasev, nimeni alta decât fondatoarea International Face Paiting School, singura şcoală de face painting din lume. În plus, a urmat şi alte cursuri de profil şi specializări în Olanda, Austria şi Spania.

„Experienţa care m-a facut să privesc arta face painting-ului din cu totul altă perspectivă a fost întâlnirea în cadrul unui workshop la Milano, acum trei ani cu mentorul meu, Olga Murasev, fondatoarea International Face Paiting School, singura şcoală de face painting din lume. Pot spune cu mândrie că sunt singura persoană din România care a absolvit aceste cursuri, şi nu oricum, ci ca Honor Student! Cu timpul m-am documentat, am exersat, am participat la workshopuri internaţionale cu face and body painteri recunoscuţi la nivel mondial şi am interacţionat cu oameni pasionaţi de acelaşi lucru“, adaugă Ivona.

Pictura pe faţă, corp şi „burtică“

Ambiţiile ei sunt pe măsură. Tânăra mărturiseşte că şi-a propus să ducă arta face painting-ului din România la un nivel superior, iar pentru asta încearcă să-i pregătească şi pe alţii şi să le insufle pasiunea pentru pictura pe faţă, respectiv corp. În plus, realizează pictură pe faţă pentru copii şi adulţi, la preţuri între 10 şi 25 de lei, pentru copii, respectiv 15-30 de lei pentru adulţi.

Mulţi dintre clienţii care optează pentru aceste servicii le cer pentru diverse evenimente la care participă, adică aniversări, botezuri, nunţi, petreceri tematice.

Ivona mai oferă şi pictură pe faţă pentru sesiuni foto de familie, la preţuri cuprinse între 80 şi 150 de lei, în funcţie de câţi membri ai familiei trebuiesc pictaţi si de modelele alese. La fel de aparte este şi „pictura pe burtică“ pentru viitoarele mămici, care costă între 150 şi 250 de lei, în funcţie de complexitatea modelului.

La acestea se adaugă şi pictura pe corp, al cărei preţ se stabileşte preţul în funcţie de cerinţele clientului. Acest gen de pictură este potrivit pentru şedinţe foto, filme, teatru şi reclame.

În sfârşit, Ivona oferă machiaje cu efecte speciale, pentru petreceri tematice, petreceri de Halloween, reclame şi filme, dar şi Beauty Makeup, unde percepe tarife între 100 şi 150 de lei.

Cursuri prin oraşele României

Tânăra s-a gândit şi la cei care vor să-i calce pe urme şi spune că nu sunt puţini. Astfel, ea organizează cursuri de face painting pentru adulţi şi copii. Preţul unui astfel de curs este de 400 de lei, pentru adulţi, respectiv 170 pentru copii, cu menţinea că oferă la curs tot materialul necesar, incluzând vopselele. Astfel de cursuri ţine în oraşele mari precum Bucureşti, Cluj sau Târgu Mureş.

Toate acestea îi ocupă timpul aproape în întregime, astfel că timpul ei liber este limitat. Cu toate astea, spune că nu s-a gândit niciodată să renunţe, chiar dacă a avut şi momente de dezamăgire.

„La cursurile pe care le organizez vin în general persoanele care lucrează ca animatori la petreceri pentru copii, educatoare, profesoare, persoane care vor să crească în acest domeniu, dar am avut printre cursanţi şi makeup artişti sau mămici care doresc să îşi picteze copiii şi de ce nu, să înceapă o nouă meserie. Maximul de studenţi la un curs este de 12“, susţine Ivona.

Tânăra şi-a făcut şi planuri de viitor. În această vară va concura cu cei mai buni artişti de painting în Italia şi Austria, iar în plus va continua să ţină cursuri şi să participe la festivaluri cu un stand de pictură de faţă.

„În viitorul apropiat mă voi pregăti pentru două competiţii internaţionale - Italian Body Painting Festival care va avea loc în iunie 2019 în Italia şi World Bodypainting Festival care va avea loc în iulie 2019 în Austria, festival recunoscut la nivel mondial, care adună la un loc artişti de pe tot Globul, la care am participat şi anul trecut şi pentru prima experienţă cred că m-am clasat destul de bine - locul 20 din 32 la Body painting, categoria amatori şi locul 23 din 40 la Face painting categoria profesionişti“, a încheiat Ivona.

