Amenzi de 30.000 la Spitalul de Oftalmologie din Miercurea-Ciuc. Trei pacienţi şi-au pierdut vederea

Şefa DSPP Harghita, dr. Tar Gyöngyi, citată de Agerpres , că au fost sancţionate şase persoane, inclusiv asistenta şefă şi şeful se secţie.

Totalul sancţiunilor a fost de 26.000 lei, plus alţi 4.000 de lei amendă pentru cinci persoane de la nivelul structurilor cu atribuţii în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

"Am constatat severe probleme de respectare a măsurilor de sterilizare. Deşi procedurile erau pe hârtie, toţi responsabilii cunoşteau legislaţia, dar nu ştiu dacă pandemia sau dacă trebuie să găsesc eu motivul, dar nu s-au respectat întru totul. Probabil că numărul mare de intervenţii a făcut ca atât timpul necesar sterilizării, cât şi metodologia, modul şi controlul să fie afectate. Din acest motiv, am suspendat activitatea sălii de operaţii. Deci, acea sală de operaţii nu a mai fost şi nu mai trebuie folosită până nu se rezolvă nişte probleme de circuit, în primul rând, care au dus la această deficienţă, plus trebuie instruiţi oamenii. Şi au fost sancţionaţi de la personalul de la oftalmologie care a fost implicat, inclusiv şeful de secţie şi asistenta şefă, până la responsabilul SPIIAM şi până la directorul medical al spitalului", a declarat dr. Tar Gyöngyi.

Aceasta a adăugat faptul că s-a decis sancţionarea persoanelor şi nu a instituţiei, întrucât în acest caz "există responsabilităţi detectabile" şi a adăugat că nu a fost vorba de lipsă de fonduri, secţia fiind dotată cu aparatură foarte performantă, iar managementul spitalului punând la dispoziţia secţiei de ce a avut nevoie.

"Trebuie să menţionăm şi faptul că aceste accidente se pot întâmpla foarte uşor, dacă nu respecţi măsurile foarte strict, pentru că ochiul este un organ fără imunitate, practic, sau, mă rog, cu o apărare imună foarte specială sau slabă (...), deci e un loc predilect, dacă vreţi, pentru infecţii şi care se apără foarte greu. Dar, tocmai de asta trebuie acţionat cu foarte mare grijă", a spus dr. Tar.