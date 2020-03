Şapte cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul cadrelor medicale la Spitalul din Sfântu Gheorghe. Medic: „Nu am avut şi nu am simptome”

„Mulţumesc tuturor pentru mesajele de sprijin şi pentru urările de sănătate după depistarea mea ca fiind pozitiv la testul Covit 19 la locul de muncă. Ironia sorţii: după 5 luni fără C.O. exact în această săptămână eram programat în concediu (desigur am renunţat odată cu apariţia epidemiei) şi acum sunt în concediu, dar de boală, internat în compartimentul special amenajat în sp.jud. Sf.Gheorghe”, scrie medicul Romulus Găzdac.

Medicul spune că nu are simptome, iar familia sa nu a contactat virusul. „Personal nu am avut şi nu am până în prezent (la cel puţin 6 zile de la contaminare) nici un simptom de boală şi pt a adăuga un touch de culoare optimistă la tabloul sumbru care ne înconjoară acum am confirmarea că persoanele din familie, prieteni cu care am intrat în contact direct testate sunt negative pt covid19. Cred că sunt motive bune de-a aborda în continuare epidemia prudent, respectând întocmai indicaţiile autorităţilor, dar cu mai mult optimism, boala poate şi trebuie să fie învinsă!”, spune medicul. Romulus Găzdac îşi încheie mesajul urându-le „însănătoşire grabnică” tuturor colegilor care au fost infectaţi cu noul coronavirus în timp ce îi îngrijeau pe pacienţi, dar şi celor bolnavi, care au venit la spital.

Secţa ATI, în carantină

Potrivit CovasnaMedia.com, Spitalul Judeţean a anunţat joi seara că în total 7 angajaţi sunt infectaţi cu noul coronavirus, dar şi că în rândul pacienţilor au fost confirmate două cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19. Astfel, s-a dispus punerea sub carantină a secţiei de Terapie Intensivă, unde a fost descoperit unul dintre pacienţii infectaţi.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe a dispus duminică 22 martie 2020 plasarea sub carantină a secţiilor obstetrică-ginecologie, neonatologie, respectiv sala de naşteri ca urmare a confirmării infecţiei cu COVID19- coronavirus, la unul din angajaţii încadraţi la aceste secţii

Imediat a început decontaminarea spitalului, pacienţii cu patologie obstetrică-ginecologie au fost redirecţionaţi către Spitalul Municipal Târgu Secuiesc şi a fost demarată o anchetă epidemiologică amplă.

Aşa s-a aflat că încă patru angajaţi ai spitalului au noul coronavirus, adică în total cinci. Dintre aceştia, trei medici, toţi ginecologi (Pál András, Kese Réka şi Antal Álmos), au ieşit public şi au confirmat că sunt infectaţi, în urma apelului făcut de primarul Antal Árpád şi preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamás Sándor, cu scopul de a „înlătura frica şi de a restabili încrederea faţă de Spitalul Judeţean”.