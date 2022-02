Viscol puternic în munţii Parâng. Circulaţia pe Transalpina a fost închisă VIDEO

Autorităţile au decis, luni seară, să închidă circulaţia pe Transalpina, cel mai înalt drum din ţară, din cauza viscolului puternic. Zona munţilor Parâng se află sub averizare Cod Portocaliu de vânt puternic.

„Având în vedere faptul că ne aflăm sub avertizare de Cod Portocaliu şi vizibilitatea a scăzut sub trei metri, DN 67 C se va inchide circulaţiei cu ora 21:30 pânăţ mâine dimineaţă la ora 10:00“, a anunţat Cristi Tudor, reprezentantul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova.

Cel mai vizitat drum turistic din ţară

Transalpina este cel mai înalt drum din România, atingând o altitudine de 2.145 metri în pasul Urdele. Acesta traversează judeţele Gorj, Vâlcea şi Alba. Drumul face legătura între Olteniua şi Ardeal. Mai este denumit „Drumul Regelui“ deoarece a fost construit în perioada domniei lui Carol al II-lea.

Transalpina are o lungime totală de aproximativ 150 de kilometri. Este cel mai vizitat drum turistic din România, alături de Transfăgărăşan.

