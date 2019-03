VIDEO A vrut să dea cu maşina peste un un tânăr care se deplasa cu trotineta. Evenimentul s-a petrecut chiar în faţa sediului Poliţiei Rutiere

Evenimentul rutier a avut loc chiar în faţa sediului Poliţiei Rutiere din municipiul Târgu Jiu. În imagini se observă cum şoferul virează brusc la dreapta, fără vreun motiv, atunci când tânărul vrea să depăşească pe partea dreaptă. Din fericire, acesta a dat dovadă de îndemânare şi a reuşit să evite accidentul. El a postat filmarea pe Youtube. „A pus maşina de-a doua în faţa trotinetei. A fost intenţionat sau nu? Din filmare aşa se vede... Tehnic nu avea motiv să vireze brusc dreapta, unde s-ar fi urcat? Pe bordură?“, este comentariu postat pe Youtube.



Marius Vâlceanu, tânărul aflat pe trotinetă, a spus pentru adevarul.ro că în maşină se aflat doi tineri care râdeau:

„Nu mergeam foarte repede. Maşinile aproape că stăteau pe loc. Cred că mă deplasam cu 15 km/oră. Am trecut pe lângă maşină, dar eram cu mâna pe frână pentru că trebuie să mergi precaut. Am observat şi am reuşit să frânez. Dacă mă deplasam mai repede, nu mai puteam să frânez. Nu ştiu de ce a făcut asta. Nu ar fi avut niciun motiv să vireze la dreapta. L-am întrebat «Ce faci? Nu mă vezi». În maşină erau doi tineri. Mi s-a părut că râdeau.

Acesta este şi un biciclist experimentat. Marius ne spune că în trafic, mai ales pe străzile din Târgu Jiu, sunt tot felul de pericole, mai ales pe străzile: „În general, şoferii nu sunt atenţi când schimbă direcţia de mers sau când pleacă de pe loc. De asemenea, unii şoferi nu semnalizează atunci când schimbă direcţia de mers. Eu am bicicleta din anul 2000 şi am ceva experienţă. Poate că doar aşa am reuşit să evit producerea unor accidente. Sunt câteva reguli de bază pentru biciclişti. De exemplu, trebuie să stai cât mai aproape de trotuar sau atunci când stai la semafor ori te bagi primul ori stai în spatele primei maşini ca să te vadă ceilalţi şoferi. În Târgu Jiu, infrastructura lipseşte în Târgu Jiu pentru biciclişti“.

