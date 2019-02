VIDEO Scandal la Secţia de Psihiatrie din Târgu Jiu. Bolnavi aproape dezbrăcaţi, filmaţi în timp ce se sărută şi se ating lasciv printr-un grilaj

Filmarea a fost făcută în vara anului trecut de către unul dintre angajaţi. Conform fostei şefe a Secţiei (Gabriela Pătrăşcoiu), cea care a realizat filmarea ar fi chiar fiica managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Gigel Capotă.

Filmarea prezintă doi pacienţi, un bărbat şi o femeie, care se sărută şi se mângâie printre un grilaj metalic, iar un alt pacient o atinge pe femeie în zonele intime şi încearcă să o dezbrace de lenjeria intimă.

„Am fost acuzaţi că o să apară un film de la Secţia de psihiatrie. (...) Noi ştiam acest film şi că urmează, că o să apară. Comitetul Director s-a deplasat acolo. Noi trebuie să ştim ce se întâmplă în fiecare secţie şi ştim ce se întâmplă ca să intervenim administrativ. Vă informez că la Secţia de psihiatrie s-a deplasat Comitetul Director, am adunat toată Secţia, în frunte cu şefa de secţie, asistenta şefă şi întreg personalul.

Le-am pus în vedere că nu este normal ca în timpul programului normal de lucru, dânşii, conform atribuţiilor pe care le au, să accepte sau să se facă că nu văd asemenea fenomene care se întâmplă. Totodată, cu directorul tehnic, am luat măsura să mai punem un grilaj, să mai intervenim administrativ ca să nu se mai poată întâmpla aşa ceva şi am mai luat măsura destituirii şefului de secţie, având în vedere şi alte sesizări şi aspecte pe care le avem. O să le prezentăm dacă va fi cazul. Am înlocuit-o şi pe doamna asistent şef“, spune managerul Spitalului Judeţean, Gigel Capotă.

Gabriela Pătrăşcoiu, fostă şefă de secţie, care a condus Secţia Psihiatrie timp de 25 de ani şi care acum a fost destituită, susţine că decizia de a fi înlocuită din funcţie, dar şi cea de schimare a asistentei şefe, ar fi fost luată de managerul Capotă pentru a-şi proteja fiica:

„În data de 11 decembrie, în urma unei vizite pe care fosta asistentă şefă a făcut-o la directorul medical al Spitalului, a aflat de la acesta că a avut loc o filmare în cadrul Secţiei, care a ajuns şi la preşedintele Consiliului Judeţean Gorj. Venind în secţie, ea a ridicat această problemă către colegii ei, pe care i-a întrebat dacă ştiu ceva de această filmare. Registratorul medical al secţiei, fata vitregă a managerului Spitalului Judeţean, Gigel Capotă, a spus că este o filmare pe care a făcut-o în luna iulie, perioadă în care eu mă aflam în concediu de odihnă şi am delegat-o cu drepturi depline pe doctoriţa Câmpeanu Ana Maria să-mi ţină locul, cu aprobarea conducerii şi acordul ei. «Eu am făcut filmarea şi am trimis-o la câţiva colegi». Mi-a indicat câţiva colegi. Am pus mâna pe telefon şi i-am întrebat. El mi-a confirmat că are înregistrarea pe care i-am cerut să mi-o trimită pe telefonul asistentei şefe, lucru care s-a întâmplat. Atunci am încercat să iniţiez o anchetă.

Această filmare s-a făcut la nişte gratii pe care eu le-am construi cu ajutorul unor sponsori, nu prin grija spitalului. I-am prezentat managerului situaţia. A doua zi, managerul la ora 11,00 a venit în secţie, a convocat personalul de serviciu şi ne-a beştelit cu ou şi cu oţet că are grijă, că ştie cum să rezolve problem,e şi noi să ne vedem de treburile noastre şi să terminăm cu acea poveste că fiica lui este vinovată. Nimeni nu a mai spus nimic. Nu am mai iniţiat nicio anchetă. În 28 decembrie am, primit o decizie prin care mi se comunică faptul că începând cu data de 31 decembrie îmi încetează activitatea de şef de secţie fără să mi se aducă vreun motiv. Asistenta şefa a fost şi ea hărţuită şi până la urmă şi-a dat demisia. (....)

Este un act de indisciplină pe care l-a comis. Să spunem că personalul nu era atent şi s-a întâmplat acel eveniment. Ea avea datoria să cheme asistenţii de serviciu. Filmarea a avut loc la ora 11,16 şi era în timpul programului medicului şef. Trebuia să se intervină imediat, nu să filmeze şi să facă glume, pentru că am ascultat şi sunetul şi te îngrozeşti cum comentează personalul de serviciu. Managerul nu ne-a acordat medicamente, nu ne-a acordat mobilier. Nu a făcut nimic pentru secţie. (...) Am discutat de nenumărate ori cu foste conduceri construirea unui zid şi au zis că secţia trebuia să intre într-un program de reabilitare, dar s-a tot amânat. S-a pus problema că atunci când se va face reabilitarea secţiei se vor face condiţiile necesare“.



Cazul ar fi fost prezentat şi ministrului Sănătăţii de către managerul Gigel Capotă, mai susţine Gabriela Pătrăşcoiu.

„Am aflat că s-a dus la ministrul Sănătăţii şi o dezinformează“,

spune fosta şefă de secţie.

Cristi Aldescu, preşedintele Sindicatului Ambulanţa, a comentat situaţia de la Secţia de Psihiatrie, .Este inadmisibilă această situaţie, deoarece conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă, prin managerul Gigel Capotă, în loc să facă cercetarea disciplinară şi să scoată adevărul la iveală, ca să-şi salveze fiica de la cercetare disciplinară şi de la o eventuală sancţiune care poate să ajungă până la desfacerea contractului de muncă, pentru că este o faptă foarte gravă, a preferat să-şi bată joc de medicul şef de secţie şi se asistentul şef, minţind reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, când, de fapt, fiica lui este vinovată“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: