VIDEO Ce s-a întâmplat după ce a filtrat cu un tricou apa de la reţeaua publică. „Uitaţi ce beau oamenii!“

Acesta a constatat, după ce a umplut piscina cu o anumită cantitate de apă, că materialele folosite pentru a filtra apa s-au înnegrit. Mai mult, pe acestea s-a format o mâzgă.

„Asta a rămas în urma apei pe care am pus-o în piscină. Am vărsat-o de trei ori şi toată era neagră până m-am gândit să-i pun nişte cârpe şi s-o filtrez. Vedeţi cum poate să arate. Tricoul acesta era alb. Uitaţi ce beau oamenii! În cantităţi mici nu se obervă, dar în cantităţi mari este nenorocire. (...) Plătim ca să ne îmbolnăvim. Asta se întâmplă“,