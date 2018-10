VIDEO Referendum 2018. Apatie totală la vot sâmbătă în satele din Gorj: „Nu putem anticipa cum va fi mâine“

La secţia de votare din centrul localităţii Tismana, aflată chiar lângă sediul primăriei, nu venise să voteze decât o singură persoană până la ora 1.00. „Pe liste se află 857 de alegători şi doar o singură persoană a venit să voteze. Nu putem să anticipăm cum va fi mâine“, a spus Adela Dragu, preşedintele Secţiei de votare nr.93 din Tismana.

În satul Topeşti situaţia era puţin mai bună, în sensul că în primele ore ale dimineţii veniseră să voteze şase persoane, din care două pe listele suplimentare. O femeie care mergea cu vitele la păscut a fost prima votantă.

„Pe listele electorale figurează 867 de alegători. Am avut o alegătoare chiar când am deschis secţia de votare, la ora 7.00. Mergea cu vitele la păscut şi a venit să voteze. Cred că de o jumătate de oră nu a mai venit nimeni să voteze. Poate mâine va fi mai bune. Astăzi este zi de lucru“,

a precizat Marinela Sulea, preşedintele Secţiei de votare nr. 96 Topeşti.

Mai bine de o oră am aşteptat în faţa secţiei de votare un alegător. Până la urmă un cuplu de pensionari care locuiesc la doi paşi de şcoala gimnazială din Topeşti, acolo unde amenajată secţia, au venit să voteze. Soţii Toth au venit în urmă cu şapte ani din Bucureşti, unde au trăit o viaţă întreagă, pentru a locui în satul Topeşti, aflat la poalele munţilor.







„Am avut puţin probleme cu inima şi copiii au zis să trăim în altă parte, cu aer curat. Avem nora care este din Târgu Jiu şi cu ajutorul ei am găsit o casă aici“, a spus Cornelia Toth, în vârstă de 72 de ani. Aceasta ne-a explicat şi votul pe care l-a dat: „Am votat pentru famlie. Avem 53 de ani căsătorie. Vă daţi seama pentru am votat. Noi ne-am simţit bine până acum şi nu are de ce să fie rău. Noi aşa suntem obişnuiţi, să avem copii, copiii noştri“.

Apatie la secţiile de votare din mediul rural



Aceeaşi stare de lipsă de interes faţă de referendum s-a înregistrat şi în localitatea învecinată, Peştişani. La secţia din centrul comunei, care deserveşte trei sate, nu veniseră să voteze decât patru persoane. „Trei persoane au votat pe liste permanente, iar o persoană pe lista suplimentară. Nu avem cereri pentru urna specială“, a precizat Ion Baros, preşedintele Secţiei de votare.