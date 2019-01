VIDEO Primar cercetat penal pentru că a agresat-o pe contabila instituţiei chiar în biroul acestuia

Femeia a povestit, într-o emisiune de la postul de televiziune Tele 3, că este supusă la tot felul de umilinţe de către primarul Stan, pentru a o determina să-şi dea demisia, la fel cum s-a întâmplat şi cu alţi angajaţi. Contabila a spus că primarul a bruscat-o, a împins-o şi a căzut pe spate: „Astăzi, (miercuri – n.r) în jurul orelor 13,00, domnul primar a venit în biroul meu de la etaj şi mi-a înmânat o hârtie pe care s-o semnez. Eu, citind în faţa dânsului acea hârtie, dintr-o dată m-a bruscat, m-a împins cu puterea unui om de 100 de kg, la o femeie de 50 de kg, m-a împins peste un scaun şi m-am dus cu spatele până într-un dulap şi am început să ţip «Ce faceţi, daţi în mine?» şi atunci am început să ţip, «să vină cineva», dar la etaj nu era nimeni astăzi. Deci dânsul a venit pentru că ştia că nu este nimeni şi nu are niciun martor. Am ţipat, «să vină cineva să mă ajute» şi nu a venit nimeni. Am vrut să ies din birou şi mi-a pus mâna în faţă şi am trecut repede pe sub mână şi am ieşit ţipând şi nu a venit nimeni, pentru că nu vine lumea de frică. Atunci am zis «Domnule Buculea, veniţi domnule dumneavoastră, că mă omoară aici în birou». A venit domnul Buculea filmând şi eu spuneam că am să sun la 112 că nu mai am ce să mai fac şi a zis «N-aveţi curaj!» şi râdea aşa într-una. Acest lucru îl face pentru că nu sunt de acord să-mi dau demisia”.

„Este Iadul pe pământ la Primăria Albeni”

Contabila a sunat la 112 chiar din biroul primarului: „Au venit două maşini de poliţie. Am dat declaraţii. Am depus plângere împotriva primarului pentru că zilnic mi se întâmplă asemenea lucruri, mă umileşte, imi vorbeşte urât. Zice «Sunt frumos şi pot să am pe oricine, oricând!» În urmă cu două zile a mototolit o hârtie şi mi-a azvârlit-o în ochelari şi apoi a luat un dosar şi mi-a dat cu el în cap. Atunci nu m-am dus la poliţie. Ia hârtiile, se uită în ochii mei şi mi le aruncă pe jos, mă umileşte. Acum două zile mi-a spus că dacă îndrăznesc să fac publice acele filmări, o să mă mănânce puşcăria. Vreau să vă spun că într-o bună zi s-ar putea să mă găsească moartă în birou, că nu mai am ce să mai fac. Mi-a dat hârtie că nu are nimeni voie la mine în birou, să stau cu uşa deschisă şi nu am voie să vorbesc 8 ore cu nimeni. Nu mai am încredere în nimeni. Este Iadul pe pământ la Primăria Albeni”, a adăugat femeia printre lacrimi.

Doasar penal pentru purtare abuzivă

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele primarului.

„Ieri-după amiază, la sediul Primăriei Albeni, a avut loc un conflict între primarul comunei Albeni şi contabilă. Femeia a solicitat sprijinul poliţiştilor la 112. Poliţiştii au constatat că bărbatul ar fi îmbrâncit-o pe aceasta şi i-ar fi aruncat documentele pe care le avea pe birou, pe jos. În cauză se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă“,

a spus Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al Poliţiei Gorj.

Primarul acuzat a refuzat să comenteze acuzaţiile care i se aduc: „Sunt puţin ocupat acum“.

Ionuţ Silviu Stan mai este cercetat penal pentru ameninţare şi şantaj. Fostul medic de familie din localitate a depus o plângere împotriva lui, pentru că, susţine aceasta, edilul comunei a şantajat-o cu o serie de fotografii. De asemenea, primarul Stan spune că a avut o relaţie extraconjugală cu doctoriţa şi că aceasta i-ar fi cerut să divorţeze.

Primarul este în conflict cu o mare parte dintre angajaţii din primărie, mulţi dintre ei preferând să invoce unele probleme medicale, pentru a nu lucra cu Ionuţ Stan, iar alţii şi-au dat demisia.

