VIDEO Cum a fost pedepsită de primar o funcţionară dintr-o primărie din Gorj. Femeia este nevoită să lucreze pe un hol, în frig şi în picioare

Femeia a ocupat postul de contabil, dar primarul i-a dat dispoziţie ca să desfăşoare activitatea de casier, dar şi locul unde să-şi desfăşoare activitatea: pe holul de la etajul primăriei, în frig, cu toate că birourile sunt goale. Femeia trebuie să meargă şi în localitate pentru a încasa taxele şi impozitele, iar atunci consideră că este o izbăvire, pentru că afară este mai cald decât pe holul unde lucrează.

„Mi s-a dat o dispoziţie de casier şi mi s-a mutat biroul acolo. Mi s-au luat atribuţiile de contabil şi mi s-au lăsat cele legate de achiziţii. Primarul a spus că acolo este biroul meu. Am cerut să mi se pună la dispoziţie un calculator, imprimantă şi internet pentru că este vorba de de achiziţii, unele pe fonduri europene. Ca să-ţi bată joc de mine, m-a pus acolo, la o masă. Există un calculator, însă nu ştiu dacă funcţionează. Nu am scaun. Stau în picioare. (...) Se ocupă altcineva de contabilitate. Este un abuz de nedescris împotriva mea“.

Documente aruncate pe hol

Viorica Băltăreţu lucrează lângă un maldăr de documente, care au fost scoase dintr-un birou şi aruncate pe holul primăriei. „Documentele care sunt pe hol, acolo unde lucrez, sunt din luna iulie a anului trecut. În momentul în care au vrut să-l ducă pe domnul secretar la etaj, au fost scoase dintr-un birou toate acele documente şi le-au lăsat pe hol. Acum m-au şi pe mine lângă ele. Documentele respective sunt foarte importante. Orice document întocmit într-o primărie este foarte important“.

E mai bine afară decât „la birou“

Fosta contabilă trebuie să meargă trei ore pe teren pentru a încasa taxele şi impozitele, iar asta este ca o izbăvire, pentru că afară este mult mai cald decât pe hol. „Am trei ore de teren, între 10,00 şi 13,00. Este mai cald decât acolo unde lucrez. După ce vin din teren, mă aşez acolo, dar nu am ce să lucrez, pentru că nu merge calculatorul. Documentele legate de achiziţii sunt în biroul de la parter pe care l-am avut până acum câteva zile. Jos am actele şi sus am biroul. Doar eu lucrez pe hol, în condiţiile în care birourile sunt goale. Tot etajul este gol“, ne spune funcţionara Primăriei Albeni.

„M-a împins de nici nu m-am văzut“

Viorica Băltăreţu susţine că primarul vrea să se răzbune pe ea în acest fel pentru că a depus o plângere la poliţie, după ce primarul a agresat-o într-un birou: „Nu mai ştiu exact pentru ce vrea să se răzbune pe mine. Am avut un conflict. M-a agresat. M-a împins de nici nu m-am văzut. Nici nu am ştiut pe unde sunt. Cred că de asta se poartă aşa, ca să-mi retrag plângerea penală. Nu mi-a spus acest lucru, dar asta doreşte.

„O să mă dea şi pe mine afară. “

Viorica Băltăreţu s-a angajat la Primăria Albeni în urmă cu un an şi două luni, prin concurs. „Totul a fost bine până în vara anului trecut. Au început discuţiile cu ceilalţi colegi şi am fost prinsă în acest cerc vicios din care nu am mai reuşit să ies. Colegul meu, domnul Buculea, este în preaviz, după ce primarul a făcut evaluarea şi a primit calificativul «nesatisfăcător». Probabil că o să urmez eu şi o să mă dea şi pe mine afară. Am lucrat 22 de ani la Petrom şi contabil şef la firma de salubritate de la Târgu Cărbuneşti, sub tutela primăriilor. Eu nu am întâlnit aşa ceva în 30 de ani de muncă şi nici nu am întâlnit aşa ceva“, povesteşte femeia.

Primarul Stan a fost în conflict cu mai mulţi angajaţi. Unii dintre ei au renunţat şi şi-au dat demisiile, iar pe alţii i-a dat afară. Edilul este cercetat în mai multe dosare penale. Într-unul este acuzat de şantaj şi ameninţare de către fostul medic de la Centrul medical din Albeni.

Primarul Ionuţ Stan nu a putut fi contactat pentru a-şi prezenta punctul de vedere.

