VIDEO Cine a filmat scena cu pacienţii de la Psihiatrie care se iubeau printre gratii.  „Acel copil a văzut ce se întâmplă şi a fost o chestie firească să imortalizeze“

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Gigel Capotă, a reacţionat după ce fiica sa a fost indicată drept autoare a filmării care arată trei pacienţi de la Psihiatrie iubindu-se printre gratii . Diana Ana-Maria este angajată registrator la Secţia de Psihiatrie a spitalului condus de tatăl vitreg.

„Este o copilărie că încercăm să băgăm nişte copii într-o discuţie care nu îşi are rostul. A fost un incident administrativ şi oricare om de bun simţ, care vede că se întâmplă aşa ceva ia atitudine. Acel copil a văzut ce se întâmplă şi e o chestie firească ca să imortalizeze acel moment ca să sesizeze şeful ierarhic ca să se ia măsuri ca să nu se mai întâmple. Este un gest iraţional, dar este un gest pe care oricine l-ar face.

A filmat şi a trimis la asistentul ei, care trebuia să ia măsuri împreună cu şeful de secţie. Nu se poate admite să se întâmple aşa ceva într-o unitate. Acest copil m-a informat şi pe mine de ceea ce se întâmplă. Am procedat cum orice om de bun simţ ar face. Nu am făcut vreun scandal, şi împreună cu Comitetul director ne-am prezentat în secţia respectivă. Am convocat-o pe doamna doctor Pătrăşcoiu, doamna asistent şef şi ne-am spus punctul de vedre, că nu este normal ca personalul sanitar să lase să apară asemenea situaţii. Am crezut că s-a înţeles. Am luat măsuri ca să limităm să se mai întâmple aşa ceva. S-a construit încă un grilaj“, a precizat Gigel Capotă.



Acesta spune că înregistrarea a apărut abia acum, pentru că au fost făcute o serie de schimbări la nivelul şefilor de secţie, inclusiv la Secţia de Psihiatrie: „Este regretabil că au ieşit în spaţiul public cu asemenea filmuleţe. Au fost măsuri interne pe care orice conducător şi le ia ca să nu se mai întâmple. Dacă era ceva, de ce nu a ieşit în spaţiul public până acum. A fost nemulţumirea că am schimbat asistentul şef şi şeful se secţie şi hai să-l atacăm pe manager cu copilul lui. Este fiica soţiei mele şi are un salariul de 2.300 de lei lunar. Are studii superioare şi este încadrată pe studii medii“.

Poliţia a deschis un dosar penal

Poliţiştii gorjeni au deschis un dosar penal în urma imaginilor apărute în mass-media. „Instituţia noastră s-a autosesizat. Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale vor efectua verificări, iar în funcţie de rezultat, vor dispune măsuri legale“, a spus Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al Poliţiei Gorj.

Corpul de control al ministrului Sănătăţii va desfăşura o anchetă

O anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu va efectua atât Corpul de Control al ministrului Sănătăţii, precum şi Consiliul Judeţean Gorj.

„Am analizat cu atenţie tot ce înseamnă legislaţie sanitară, legislaţie a administraţiei publice locale, atribuţiile Consiliului Judeţean în ceea ce priveşte relaţia cu Spitalul Judeţean şi am decis împreună cu colegii mei formarea unei comisii de anchetă , alcătuită din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Gorj şi doi reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică, care de luni vor analiza tot ce s-a întâmplat în ultimele zile. De asemenea, pentru a avea un punct de vedere mult mai clar şi independent de tot ce se întâmplă în Spitalul Judeţean de Urgenţă, voi solicita, astăzi, prezenţa Corpului de Control al Ministrului Sănătăţii. Eu ca persoană nu pot stabili vinovat sau vinovăţii decât în baza unei informări clare a unor specialişti care să stabilească măsurile clare pentru ca asemenea situaţii să nu se mai întâmple în viitor. Este o situaţie de intolerat, iar cele două comisii îmi vor arăta ceea ce trebuie făcut“, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Comsin Popescu.

