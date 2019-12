VIDEO Brad de Crăciun din materiale reciclate făcut de către localnicii unei comune care primesc ajutor social

Pomul de Crăciun special a fost amplasat în faţa sălii de festivităţi din localitate. Ideea i-a aparţinut primarului Liviu Cotojman, care a găsit această soluţie pentru că nu avea bani suficienţi în bugetul local. În plus, acesta a preferat să îşi arate respectul faţă de natură şi să nu taie un brad care creşte în zeci de ani. Bradul de Crăciun este făcut din ţevi care au rămas în urma realizării de diferite lucrări pe raza localităţii are o înălţime de şase metri.

„Este un an dificil din punct de vedere financiar şi avem alte probleme prioritare, astfel că m-am gândit la această soluţie mai năstruşnică, ca din materiale reciclate să confecţionăm un pom de Crăciun. A ieşit un brad care este apreciat de locuiorii comunei şi, mai ales, cu costuri zero. În plus, am evitat tăierea unui brad din mediul natural pentru a-l folosi ca simbol al sărbătorilor de iarnă. Este un brad pe placul locuitorilor, mai ales seara atunci când se aprind luminile cu care este împodobit. Ne-am îndeplinit ca autoritate locală pregătirea acestui moment simbolic. Este făcut din bucăţi de material feros rămase şi identificate în magazia primăriei, iar apoi l-am învelit cu o plasă specială de culoare verde. În momentul în care ghirlandele se aprind, impresia este minunată. Au lucrat pentru realizarea bradului persoanele care beneficiază de ajutorul social, precum şi angajatul care se ocupă de sistemul de alimentare cu apă, un foarte bun sudor“, a precizat Liviu Cotojman, primarul comunei Roşia de Amaradia.

Banii economisiţi, folosiţi pentru organizarea unei petreceri de Revelion

Primăria comunei Roşia de Amaradia a reuşit să economisească aproximativ 5.000 de lei ca a confecţionării bradului de Crăciun cu resurse proprii, iar banii care au fost chivernisiţi vor fi folosiţi pentru organizarea unei petreceri în noaptea dintre ani.

„Am făcut economii cu bradul şi banii vor fi folosiţi în noaptea de Anul Nou când vrem să menţinem datinile şi vom întinde dansuri şi hore populare româneşti lângă bradul de Crăciun. Trei cântăreţi de muzică populară vor susţine un moment artistic. În plus le vorm oferi celor prezenţi ţuică fiartă şi vin fiert din gospodăria mea. Eu nu consum niciun fel de alcool. Nu am băut o bere în viaţa mea. Vinul şi ţuica vor fi oferite din gospodăria mea. Surprizele vor continua. O să pregătim şi o tochitură pentru care vor fi prezenţi alături de noi la cumpăna dintre ani, iar, la final, cetăţenii pot să vadă şi un foc de artificii“, a mai spus primarul.