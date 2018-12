Vânzătoarea care a adus bucurie în sufletele a sute de gorjeni sărmani, de sărbătoarea Crăciunului

Cristina a ajuns cu daruri la zeci de familii. Aceasta le-a oferit de la alimente şi până jucării sau îmbrăcăminte. Binefcăătoarea a trimis cadouri chiar şi în judeţul vecin, Dolj.

„Cred că am ajuns cam la 200 de persoane, copii şi bătrâni, din judeţul Gorj. Am trimis şi prin poştă către o familie din judeţul Dolj. Aceste familii au fiecare un înger păzitor, cineva care strigă ajutor pentru ele. În acest fel am aflat de situaţia lor şi am putut să ajungem la acestea“, ne povesteşte Cristina.

„Mă mir şi eu de unde vin cadourile“

Cadourile i-au fost oferite de către oamenii generoşi la care a apelat prin intermediul reţelelor sociale. „Am primit cadouri de la toată lumea. De multe ori, mă mir şi eu de unde vin. Aunci când vreau să mă duc undeva, doar să îmi doresc şi am tot ce îmi trebuie pentru a ajuta familiile nevoiaşe“.

„Zâmbetul şi fericire lor reprezintă cea mai de preţ răsplată“

Un caz special este cel al unei fetiţe cu şapte frăţiori de care a aflat întâmplător. „Eu nu prea am timp să mă uit la televizor, dar m-am aşezat fără să vreau pe telecomandă şi televizorul s-a aprins. Era o ştire despre o fetiţă care are şapte frăţiori. O duceau foarte greu şi aveau nevoie de ajutor. Aşa am aflat şi am plecat spre ei. Locuiesc în Târgu Jiu. NU am reuşit să ajungem la locuinţa lor, petru că ne-am rătăcit. Am căutat-o o oră. Ne-au găsit ei pe noi. Alergau în faţa maşinii pline cu daruri. Bucuria lor a fost ceva greu de explicat. Bucuria din ochii lor şi sentimentele de recunoştinţă au repezentat o mare mulţumire. Zâmbetul şi fericire lor reprezintă cea mai de preţ răsplată“, ne realtează Cristina.

Cristina a reuşit să atragă în jurul ei mai multe persoane care o ajută în demersul ei. „Doresc să mulţumesc echipei mele cu suflet mare, care a renunţat să mai pregătească mâncăruri pentru masa de Crăciun ca să putem ajunge la toţi copiii pe care îi cunoşteam şi pe care nu-i puteam lasă fără daruri de Crăciun. Le mulţumesc pentru sacrificiile pe care le fac“, a precizat Cristina Lia.