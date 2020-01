Trafic de coşmar pe Transalpina, cea mai înaltă şosea din România. „Am parcurs doi kilometri într-o oră“

Traficul a fost de coşmar, ieri, pe Transalpina, sectorul cuprins între Novaci şi Rânca. Turiştii care doreau să urce spre zona montană din munţii Parâng pentru a petrece weekend-ul, cât şi cei care coborau după petrecerea Revelionului au fost nevoiţi să aştepte ore bune în trafic. „Am parcurs doi kilometri în aproape o oră. Nu este posibil aşa ceva“, a spus unul dintre turişti.

„E radiografia relevantă a faptului că ceva aici place nespus“

Radu Miruţă, care deţine o casă de vacanţă în Rânca, spune că staţiunea devine din an în an mai aglomerată, iar autorităţile nu au făcut nimic pentru dezvoltarea infrastructurii în interiorul staţiunii: „Vin aici de la 5 ani. Coada la intrare in staţiune în acest moment al anului este de la an la an mai lungă. Aceasta este radiografia relevantă a faptului că ceva aici place nespus. De 28 de ani, nici măcar o instituţie a României nu a ajutat acest colţ de rai, niciun parlamentar de Gorj, primari, prefecţi, preşedinţi de Consiliu Judeţean, secretari de stat din Gorj... niciunul! Eroii acestei zone sunt cei care, în ciuda tuturor lipsurilor edilitare rezistă, fac turism şi au putere să zâmbească oaspeţilor, chiar daca în spatele recepţiei sau al restaurantului au probleme majore cu apa, canalizarea, curentul, gunoiul, drumurile, controalele absurde“.

Aproximativ 7.000 de turişti au petrecut Revelionul în staţiunea montană Rânca.

Pe Transalpina se poate circula doar pe sectorul cuprins între Bengeşti Ciocadia şi Rânca. Porţiunea cuprinsă între Rânca şi Obârşia Lotrului este închisă circulaţiei din cauza zăpezii, drumul ajungând în această zonă la o altitudine de peste 2.000 de metri.