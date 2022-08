Tată şi fiu prinşi la volan sub efectul substanţelor psihoactive. Au fost fost reţinuţi

Cei doi şoferi au fost depistaţi sub efectul substanţelor psihoactive Foto: Arhivă Adevărul

Cei doi au fost depistaţi pe un drum din comuna Arcani.

Tânărul conducea un autoturism, iar tatăl se afla la volanul unei autoutilitare.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în localitatea Arcani, au identificat, în trafic, un bărbat, de 27 de ani, din comuna Runcu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Aleea Jaleşului, din comuna Arcani.

Conducătorul auto avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, fiind depistat de poliţişti, conducând sub influenţa substanţelor psihoactive.

A fost solicitat sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Rutier din Gorj.

În urma testării acestuia cu aparatul DrugTest, s-a stabilit că bărbatul a condus autoturismul sub influenţa substanţelor psihoactive.

Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care are acest drept suspendat şi conducere sub influenţa substanţelor psihoactive“, au transmis reprezentanţii Poliţiei Gorj.

De asemenea, şi tatăl acestuia a fost oprit în trafic în timp ce conducea o autoutilitară tot în comuna Arcani, iar în urma testării cu aparatul DrugTest, s-a a indicat prezenţa în organism a unor substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv

Faţă de bărbatul de 52 de ani, poliţiştii au extins cercetările şi pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă.

Poliţiştii au luat măsura reţinerii celor doi bărbaţi.

