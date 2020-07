Tânărul admis la Oxford care vrea schimbarea sistemului de învăţământ: „Aş pune mai mult accent pe predarea intuitivă a lecţiilor“

Tânărul Vlad Ţîr mărturiseşte că a ales să studieze la Oxford mulţumită unui alt fost elev al liceului pe care l-a absolvit: „Adrian Radu m-a inspirat să merg la Oxford, pentru că el acolo a terminat în acest an. Mi-a spus că totul este în regulă şi mi-a recomandat să merg la această universitate. M-a ajutat să parcurg toate formalităţile pentru a-mi întocmi dosarul pentru admitere“.

Vlad Ţîr a povestit etapele prin care a trecut pentru a fi admis la celebra universitate din Anglia.

„Procesul de admitere a început în toamna anului trecut. Toţi cei care am dorit să mergem la facultate în Anglia a trebuit să aplicăm pe o platformă online. Acolo am introdus toate datele noastre şi informaţii legate de examene şi alte rezultate, să scrie o scrisoare de intenţie şi unuldintre profesorii noştri să scrie o scrisoare de recomandare, pentru a rezulta că am capacitate să urmez cursurile facultăţii. Am susţinut, apoi, un examen de matematică şi fizică la Bucureşti, la începutul lunii octombrie, după care, pe care, o treime dintre aplicanţi au fost invitaţi la interviuri în Oxford. Acolo au mfost trei zile de interviuri, dintre care unul la fizică şi două la matematică. După aproximativ o lună au venit rezultatele şi am fost foarte bucuros că am fost admis“.

Vlad (foto dreapta) este încântat de profesorii pe care-i va avea la Oxford: „Profesorii de acolo sunt recunoscuţi la nivel mondial. Anul trecut, de exemplu, un profesor de la catedra de chimie a obţinut premul Nobel“.

A avut rezultate de excepţie

Liceanul a început studiul informaticii abia în clasa a IX-a, iar într-un timp scurt a reuşit să atingă o performanţă deosebită: participarea la etapa naţională a olimpiadei de informatică şi obţinerea medaliei de bronz.

El s-a calificat la trei etape naţionale ale olimpiadelor şcolare, de unde s-a întors şi cu trei medalii: medalia de aur la olimpiada de fizică şi medalia de bronz la olimpiada de informatică.

„Prima dată am descoperit matematicas în clasa a V-a cu ajutorul doamnei profesor Prunariu. Ea a descoperit că aveam un talent pentru ştiinţele exacte. În clasa a VI-a am decis să particip la olimpiada de fizică şi mi-a plăcut foarte mult.

În clasa a IX-a, cu ajutorul domnului diriginte Eugen Nodea, care m-a pregătit foarte bine, am reuşit să mă calific la faza naţională a olimpiadei de Informatică şi să obţin rezultate foarte bune. La Informatică nu am făcut o singură oră de informatică pregătire“.

„A fost mai uşor la Bacalaureat faţă de ceilalţi ani“

Vlad consideră că subiectele la Bacalaureatuil din acest an au fost facile: „A fost mai uşor la Bacalaureat faţă de ceilalţi ani, deşi rata de promovabilitatea nu ar arăta acest lucru. La Limba Română au fost subiecte uşoare. A fost acelaşi subiect trei ca la simularea din clasa a XI-a, iar la celelalte materii, Matematică şi Fizică, nu au fost probleme“.

Acesta doreşte o schimbare a sistemului de învăţământ din ţara noastră: „Aş pune mai mult accent pe predarea intuitivă a lecţiilor şi pe mai multe ore de practică, pentru ca elevul să înţeleagă ce învaţă şi la ce anume îi foloseşte informaţia pe care a deprins-o“.

