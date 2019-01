Succesul unui apicultor din Gorj. „Am trimis miere în Spania, Italia, Franţa, Anglia, Olanda şi Belgia“

Vasile Tufiş are 59 de ani, iar în urmă cu 16 ani a început să se ocupe de apicultură. A renunţat la afacerile pe care le desfăşura, cu toate că nu ştia absolut nimic cu privire la creşterea albinelor.

„Aveam un magazin mai micuţ într-o comună şi trei tonete în Piaţa Centrală din Târgu Jiu. Comercializam încălţăminte şi îmbrăcămite de copii. Încercam să aduce produse de calitate. A început concurenţa, mai ales cu produsele din China, de calitate inferioară. Un bun prieten mi-a spus că nu prea se mai merită comerţul şi mi-a propus să începem o activitate de creştere a albinelor, că are un cumnat în Bucureşti, căruia îi merge bine. I-am spus că nici eu şi nici soţia nu am avut stupi şi nu ştiu nimic despre acest domeniu. Cum să ne apucăm acum, oameni bătrâni, de stupărit? Mi-a spus că dacă poate cumnatul lui la 50 şi ceva de ani, atunci şi noi putem.

Aşa m-am apucat de stupi. Am cumpărat la început 10 stupi şi pe urmă am cumpărat încă 20. Am început de aici să ne dezvoltăm. Nu ştiam nici măcar din ce este compusă familia de albine. Am făcut cursuri de apicultori atât eu, cât şi fiul meu. Am urmat şi cursuri de pomicultori, pentru că toate lucrurile astea se îmbină undeva. Am cumpărat cărţi noi şi vechi. Am început să ne producem singuri mătcile. Ca să nu se producă consagnivizare la familiile de albine şi mătcile să fie regresive, nu progresive, atunci am început să cumpărăm mătci“, ne povesteşte apicultorul târgujian.

Miere „bio“

Mai târziu, familia Tufiş a reuşit să acceseze fonduri europene destinate apiculturii, astfel încât au ajuns să deţine aproape 250 de familii de albine. „În jur de cinci ani de zile am fost sprijiniţi cu fonduri europene. A fost un ajutor extraordinar pentru noi. Am ajuns la un moment dat la 240 de familii de albine. A început să vină mierea şi am trecut pe «bio», unde costurile erau foarte mari. În Târgu Jiu nu exista o asociaţie la care să ne fi asociat şi le suportam singuri. Mai era şi preţul de cost la creditarea anuală, care înseamna între 1.400 şi 1.700 de lei, în funcţie de câte familii aveai trecute.

A fost o invazie extraordinar de mare de păduchi şi nu am avut ce să facem, pentru că substanţele cu care tratam albinele nu dădeau randament şi am folosit «Varachet». Când a venit medicul veterinar şi ne-a verificat stupina, am fost sincer şi i-am spus ce s-a întâmplat. Am fost scoşi de pe piaţă timp de un an de zile la produsele «bio». Am fost afectaţi, pentru că diferenţa preţului de vânzare era extraordinar de mare. Am rămas pe «Bio», dar nu mai suntem acreditaţi la firma respectivă. Folosim substanţe pe care le foloseam atunci“.

Propria reţea de clienţi

Familia Tufiş a renunţat în urmă cu mai mulţi ani la vânzare mierii în sistem angro şi şi-a dezvoltat o reţea care a ajuns la peste o sută de clienţi. „Prima dată am vândut prima dată mierea în sistem angro, dar preţul era cuprins între două şi trei euro şi ceva pe kilogram. Era o sumă infimă. Norocul nostru a fost că în munţi am întânit un bătrân care ne-a spus că producem o miere bună, de calitate, şi de ce nu încercăm să ne facem o linie de distribuire, iar publicitatea se va face în funcţie de oamenii care vor cumpăra miere de la noi. Aşa am început în urmă cu cinci - şase ani să nu mai dăm mierea la angrosişti şi să meargă direct la beneficiar. Am făcut o linie de distribuire şi mergem şi distribuim mierea la domiciliu. Avem peste 100 de clienţi. Atunci când ai un produs bun, atunci clienţii vin singuri. Câştigul nostru nu este mare. Mergem la Bucureşti o dată la două luni şi vindem mierea clienţilor noştri de acolo, mai ales că în Capitală trăieşte şi fiica noastră“.

Mierea este vândută doar în borcane din sticlă. „Nu vindem decât în borcane noi, care sunt sterilizate, şi folosim capacele doar o singură dată“, ne spune Vasile Tufiş.

Mierea familiei Tufiş a ajuns chiar şi în „cornul Africii“

Familia Tufiş are clienţi în toată ţara şi chiar şi în străinătate. Astfel, mierea a ajuns în cel mai îndepărtat colţ din Africa, prin intermediul unui marinar din Constanţa. De asemenea, turiştii străini care vin an de an în România trec negreşit şi pe la Vasile Tufiş, care se află în zona Groapa Seacă de cum începe vara şi până la începutul toamnei.

„Avem mai puţini clienţi în Gorj, pentru că în judeţ sunt mulţi apicultori. Am fost nevoiţi să căutăm nişe în mai multe zone din ţară, cum ar Oradea, Arad, Timişoara, Deva, depresiunea Petroşaniului, Craiova, Bucureşti şi Constanţa. Trimitem, de obicei, cu curierul, dar le ducem şi noi cu maşina, atunci când ajungem în zonele respective.

Mulţi turişti străini aflaţi în zona montană au oprit şi au cumpărat miere de la noi. Aceştia au rămas clienţii noştri. Anul trecut, a plecat miere de la noi în «Cornul Africii». Au dus mierea acolo şi le-a dat colegilor, oamenilor de la docuri. Pentru noi a fost o surpriză enormă când cel care acumpărat mierea de la noi ne-a spus că lucrează ca vaporean acolo. La fel a cumpărat de la noi un compozitor din Polonia, care vorbeşte româneşte ca un român, din respect pentru ţara noastră.

Am trimis miere şi în Spania. Îşi comandă mierea prin românii care vin în ţară. Am mai trimis miere în Franţa, Anglia, Olanda, Belgia. Nu trimitem sute de kilograme, ci cantităţi de până la zece kilograme, dar satisfacţia este mare pentru noi. Noi nu producem miere cât de multă cerere există. Suntem căutaţi an de an de către profesorul polonez, de o familia din Spania, de două-trei familii din Italia, de un cetăţean german, de naţionalitate sasă, o familie de englezi, de israeliţi. Ce ar însemna pentru aceştia ca Vasile Tufiş să nu fie acolo?“.

Produce cel mai bun sortiment de miere din lume

Familia de apicultori din Târgu Jiu are o producţie anuală de aproximativ două tone. Printre sortimentele pe care le realizează se numără şi mierea considerată cea mai benefică din lume, cea de rapiţă, cu un conţinut bogat de Omega 3. „Producem anual şapte-opt sortimente de miere: rapiţă, salcâm, tei, poliflora de munte, mana de munte, cimbrişorul de munte, care este extraordinar de rară, dar un remediu naturist foarte bun, de zmeură, care este tot la fel de rară. Nu mai mergem la câmpie, cu toate că am avea o cantitate mai mare de miere, dar acolo sunt foarte multe pesticide care îmbolnăvesc albina, iar mierea este de slabă calitate şi nu este benefică pentru organismul uman. Am căutat să mergem în zona deluroasă a Olteniei, pentru mierea de rapiţă, pentru că este unul dintre cele mai bune sortimente de miere din lume, deoarece conţine Omega 3 în cantitate foarte mare şi este foarte bună pentru creier, inimă şi circulaţia sângelui. Mai mergem la păpădie, la pomii fructiferi, la salcâmi. Avem ani când mergem foarte departe cu stupina, deoarece cătina, pe lângă fructul deosebit, mai poate să dea albinelor substanţa necesară pentru producerea mierii, care are o valoare nutritivă extraordinară. Mai producem miere de castan, care este produsă din mierea de la floarea de castan. Este singura miere regenerantă pentru organism“, ne explică Vasile Tufiş.

În fiecare an, Vasile Tufiş cutreieră munţii alături de soţia sa. Cel mai mult stau în zona Groapa Seacă. „Mergem la munte, în Şureanu Mic, Şireanu Mare, Parângu Mic, Parângu Mare. Acolo vindem mierea şi ne-am făcut şi clienţii. Avem şi un câine de pază cu noi pentru că vin freecvenţi lupi sau chiar urşi. O căţeluşă care s-a rătăcit şi de care ne-a părut rău a fost adoptată de noi, pentur că ştiam că în fiecare iarnă câinii sunt mâncaţi de lupi. Soţia mea a spus că nu poate s-o lase acolo, mai ales că o călcase o maşină şi suferise mai multe fracturi şi traumatisme“, ne povesteşte Vasile Tufiş.

Acesta mai produce şi tinctură de propolis, polen, fagure.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: