Subiecte Istorie Bac 2018. „Am învăţat multe despre comunism de la bunicii mei“

Aproximativ 2.900 de candidaţi din judeţul Gorj au susţinut a doua probă a examenului de Bacalaureat 2018. Cea mai mare surpriză a fost pentru cei care au susţinut examenul la istorie. Aceştia au avut de realizat un eseu despre perioada comunistă din România.

„A fost un subiect despre care ar fi trebuit să ştie orice elev. Sper să obţin o notă mai mare de 9. Acum, nimeni nu este perfect. Eu sunt optimistă. Am învăţat multe despre comunism de la bunicii mei, pentru că au trăit mult timp în perioada comunistă. Am învăţat şi de la şcoală, pentru că am avut un cadru didactic bine pregătit. Nu cred că de la liceul nostru (n.r. - Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“ ) va pica vreun absolvent Bacalaureatul. Am terminat prima din clasă. Subiectele nu mi s-au părut dificile, doar că au necesitat puţină atenţie. Primele subiecte mi s-au părut banalităţi. Poate că la Evaluare au fost subiecte mai grele“,