Struguri-gigant într-o comună din Gorj. Un ciorchine ajunge să cântărească 1,5 kilograme

Plantaţia de viţă de vie nobilă aparţine inginerului horticol Vasile Cochină şi se întinde pe o suprafaţă de o jumătate de hectar. Este una dintre puţinele de acest fel care mai există în judeţul Gorj. Vasile Cochină este încântat de producţia din acest an, atât la struguri, cât şi fructe, pentru că gorjeanul deţine şi o plantaţie de pomi fructiferi.



Viţa este bine îngrijită şi primeşte toate tratamentele specifice pentru a nu fi afectată. Vasile Cochină spune că nu a mai văzut roade aşa de multe şi frumoase ca în acest an. El a avut o surpriză plăcută la soiul de struguri de masă, pentru că un ciorchine ajunge să cântărească chiar şi un kilogram şi jumătate:

„Am un soi de masă care m-a uimit şi pe mine. Este un soi românesc. Un ciorchine ajunge şi la peste un kilogram şi jumătate. Piaţa noastră de struguri de masă nu mi se pare grozavă. Preţurile sunt destul de mici, faţă de efortul cu munca vine, mecanic şi alte tratamente. Asta este piaţa şi trebuie s-o respectăm“.

Şi la celelalte soiuri de viţă de vie producţia se anunţă foarte bună. De exemplu, la Fetească Regală, cantitatea din acest an va fi de peste 25 de tone pe hectar. „Un alt soi de mare producţie, de vin, este Feteasca Regală, care m-a mulţumit. Va trece bine de 25 de tone la hectar. Şi alte soiuri, cum ar fi Muscat Otonel, trece de 12 tone, lucru nemaiîntâlnit. Anul a fost foarte bun, cu o singură condiţie, să fi fost la umiditate, pentru că au apărut o serie de boli şi dăunători pentru că a fost un an atipic din punct de vedere al precipitaţilor“.

50 de tone de prune la hectar

Şi la fructe este un an de excepţie. Vasile Cochină spune că nu a întâlnit până acum o producţie aşa de bună: „Prunul m-a uimit în acest an. Soiurile Stanley, Centenar şi Anna Spath trec de 50 de tone la hectar, fără niciun fel de exagerare. Nu am întâlnt o aşa producţie niciodată, nici măcar la unitatea la care am lucrat, care era una etalon pentru agricultura judeţului, unde se înregistrau producţii record. Este un an de excepţie, cu condiţia să fie aplicate toate tratamentele“.

Vasile Cochină a activat ca inginer horticol la Staţiunea Pomicolă Târgu Jiu, iar, după ce s-a pensionat, a înfiinţat o plantaţie de viţă de vie şi de pomi fructiferi în localitatea sa de baştină, Bălăneşti.