Sportivul care a devenit campion naţional antrenându-se în parc, lângă operele lui Brâncuşi. „Sunt cu ochii în sus la crengile care se mai rup“

Adrian Garcea a început atletismul în urmă cu aproximativ cinci ani, fiind descoperit de Ion Bură, antrenor emerit. A fost o întâmplare fericită, pentru că venise să o ia de la stadion pe sora sa. „Sora mea făcea atletism şi am venit să o iau de la un antrenament, iar domnul profesor m-a văzut şi m-a întrebat dacă vreau să mă pregătesc şi eu. La început am fost nehotărât, dar pe urmă m-a convins. Sora îmi povestea că este foarte greu, mai ales până se obişnuieşte organismul. Atunci terminam clasa a VIII-a şi îmi căutam gazdă. Am făcut două - trei antrenamente. A fost greu la nceput, mai ales că mă antrenam cu fetele şi nu puteam să ţin ritmul cu ele. Mi se părea foarte greu. Am avut şi accidentări, iar un an de zile nu m-am putut pregăti. Din cauza asfaltului dur, muşchii s-au desprins de pe tibie şi este foarte greu să calci“, ne povesteşte Adrian începuturile sale sportive.

„Gecile le punem în crengile copacilor, iar câteodată nu le mai găsim“

De trei ani se antrenează în parc, pentru că se lucrează la construcţia unui nou stadion în municipiul Târgu Jiu. Condiţiile de pregătire sunt greu de închipuit pentru un sportiv de perfomanţă. De multe ori s-a întâmplat să fie împins de cei aflaţi în parc, pentru că nu era lăsat să treacă pe alei. De asemenea, Adrian a fost în pericol să fie lovit de crengile care se desprindeau din copaci.

„Sperăm să se termine stadionul şi să ne pregătim în condiţii normale. Ne pregătim dimineaţa, pentru că parcul este mai gol şi putem să alergăm. După-masă, vin foarte mulţi oameni şi nu avem pe unde să alergăm. Câteodată ne împingem cu oamenii, că nu ne lasă să trecem. Sunt condiiţii mai dificile de pregătire. În urmă cu câteva luni, când a nins, în parc a fost dezastru pentru că s-au rupt crengile. A picat o creangă foarte mare chiar lângă sora mea. A avut noroc că nu a fost atinsă. Este greu să te pregăteşti în parc. Sunt cu ochii în sus la crengile care se mai rup şi pe care trebuie să le eviţi. Nu avem vestiar în care să ne schimbăm. Gecile le punem în crengile copacilor, iar câteodată nu le mai găsim“, ne mărturiseşte campionul.

„La doar trei secunde de recordul european“

După câteva luni de antrenament a început să participe la concursuri. „Prima competiţie la care am participat a fost după aproximativ două luni la Băile Felix. Au fost peste 100 de concurenţi şi am ajuns pe 70 şi ceva, la proba de 6.000 de metri. Al doilea concurs a fost la Drăgăşani, pe un kilometru şi jumătate şi am ajuns pe locul 7“, ne spune sportivul.

Rezultatele importante au început să vină după aproximativ un an de zile. La vârsta de 15 ani, la Campionatul European de juniori II, a obţinut medalia de bronz, la vârsta de 15 ani. „Nu îmi dădeam seama ce înseamnă rezultatul acesta“, ne spune Adrian. În urmă cu doi ani, s-a clasat pe locul II cu echipa României la Campionatul Mondial de alergare montană, care s-a desfăşurat în Italia. Primul loc a fost ocupat de echipa Ugandei. „A fost o surpriză frumoasă, pentru că nu se aştepta nimeni să ne clasăm atât de sus“, ne mărturiseşte Adrian Garcea. Anul trecut, atletul gorjean a reuşit să obţină recordul naţional la Juniori I, la proba de 3.000 de metri în aer liber. Recordul precedent era de 8,05 şi Adrian a obţinut un timp de 8:02. Sportivul a reuşit să doboare şi recordul naţional la Juniori şi în sală şi a fost la doar trei secunde de recordul european.

Cel mai bun rezultat l-a obţinut în acest an, când a devenit campion naţional la seniori şi tineret, la proba de 3.000 de metri sală şi vicecampion naţional la seniori şi tineret la proba de 1.500 de metri. „Vreau să fac în acest an un sezon foarte bun. Îmi doresc să obţin un rezultat foarte bun la Campionatul European de Tineret. Vreau să fac o surpriză mare acolo şi să obţin un timp foarte bun pentru România“, a precizat Adrian Garcea.

Tânărul este în ultimul an de liceu şi se pregăteşte de susţinerea bacalaureatului: „Vreau să obţin note bune la examenul de bacalaureat şi să reuşesc să intru la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport“.

Vrea să alerge la Olimpiadă

Ţelul lui Adrian Garcea este să ajungă la Jocurile Olimpice de anul viitor, care vor avea loc în Tokyo, şi să alerge la proba de 1.500 metri. „Nu vor fi primiţi mulţi sportivi. Baremul este greu de atins. Trebuie să cobor la 3 minute şi 35 de secunde la 1.500 de metri. Este un timp foarte tare. Aş vrea să cobor în acest an sub 3.40. Dacă nu sunt destui sportivi care să îndeplinească baremul, pot să mai invite şi alţi atleţi cu rezultate bune“.

