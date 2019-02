Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, condus în familie. Managerul Gigel Capotă, în prezidiu alături de fiica vitregă, la o şedinţă de la Secţia Psihiatrie

Fosta asistentă şefă de la Secţia de Psihiatrie susţine că a fost nevoită să-şi dea demisia din cauza hărţuirii la care a fost supusă, pentru că a încercat să facă lumină, împreună cu fostul medic şef, în cazul înregistrării video în care trei pacienţi sunt protagoniştii unei scene erotice. Filmarea a fost realizată în vara anului trecut de către registratorul medical al Secţiei, care este fiica vitregă a managerului Spitalului, Gigel Capotă. Cristina Gherghe spune că a aflat de existenţa înregistrării video abia în luna decembrie a anului trecut şi s-a început o cercetare la nivelul Secţiei şi aşa a aflat că filmarea a fost postată chiar şi pe Facebook. „Din ziua în care a fost făcut, filmarea a fost postată pe reţeaua de socializare. A mărturisit că a distribuit-o într-un grup de prieteni, mai exact colegilor care se aflau atunci la serviciu. Marius Drumen, asistentul care mă înlocuia în ziua respectivă, a spus că a postat-o pe Facebook circa 20 de minute. El nu şi-a dat seama că filmarea poate fi văzută de toată lumea şi socrul său l-a sunat şi l-a întrebat de unde provine. (…) Eu nu am ştiut nimic despre acea filmare. Nu s-a discutat nimic de către colegi de această filmare. Pe 11 decembrie 2018, domnul director medical Costinel Popescu, mă invită telefonic la dumnealui. Mi-a pus în vedere faptul că există nişte filmări care s-au făcut la Secţia de Psihiatrie, iar acestea au ajuns undeva mai sus la domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj. Mi-a subliniat faptul că nu se supraveghează îndeajuns bolnavii şi mi-a solicitat să iau atitudine. Atunci am aflat de filmarea respectivă. L-am rugat să-mi dea mai multe detalii despre aceste filmări, dar mi-a spus să am în vedere că nu supraveghem îndeajuns bolnavii. În timpul programului meu de lucru nu au fost astfel de accidente sau incidente.

Am sunat-o pe doamna doctor Pătrăşcoiu, superiorul meu. (...) A început să invite din personal la dumneaei. Prima a venit registratorul medical, Diana Puşcaşu. De faţă cu mine, i-a mărturisit şefei noastre următorul lucru: «Nu ştiţi că eu filmez? Cred că este vorba de filmarea aceea pe care am făcut-o astă-vară şi am distribuit-o la toţi, inclusiv lui Marius, care a dat-o pe Facebook», care mă înlocuia în data de 16 iulie 2018. De faţă cum mine. Doamna doctor Pătrăşcoiu împreună cu mine l-am contactat pe Marius Drumen, care nu se afla la lucru. Acesta a recunoscut că filmarea fusese făcută de Diana Puşcaşu şi i-a distribuit-o lui, dar şi colegilor care se amuzau. El a susţinut că filmuleţul a fost postat accidental pe Facebook de fetiţa lui“.





Fiica, registrator, în prezidiu lângă tatăl manager

Cristina Gherghe spune că l-a informat şi pe managerul Capotă, care imediat a convocat o şedinţă la Secţia de Psihiatrie, la care acesta a stat lângă fiica sa la prezidiu: „A doua zi, pe data de 12 decembrie, am intrat în concediu legal de odihnă. Am fost la domnul manager Capotă din proprie iniţiativă. I-am detaliat tot ce se întâmplase, dar la îndemnul doamnei doctor Pătrăşcoiu. Managerul m-a persiflat şi a spus că ştie de înregistrare, dar că niciodată nu pot să-i dovedesc că s-a făcut incinta Secţiei Psihiatrie şi am plecat. În jurul orei 10,30 am fost sunată de registratorul medical să mă cheme la serviciu, pentru că vine tatăl ei vitreg să facă o şedinţă ad-hoc şi că trebuie să fiu prezentă. Ajung la serviciu şi după 2-3 minute ajung domnul manager Capotă şi domnul director medical Popescu. Nu este adevărat că a fost tot Comitetul Director, ci doar două persoane. Au chemat tot personalul din subordine din tura I. (...) Ne-a invitat în sala de mese . La prezidiu se aflau doamna Diana Puşcau, domnul manager şi directorul medical. Aşa s-au aşezat. În şedinţa aceea a ameninţat că nu se supraveghează bolnavii, că vinovăţia nu este a ei că a filmat, ci a personalului medico-sanitar. Am avut discuţii contradictorii. Domnul manager a afirmat public că a filmat acea şedinţă. Eu îl rog să-şi ţină cuvântul şi să facă publică acea înregistrare. (Dumnealui nici nu m-a lăsat să vorbesc, iar eu am spus că mi se pare că este un abuz şi că a instalat un regim totalitar. De atunci s-a instalat o prigoană la adresa mea şi a doamnei doctor Pătrăşcoiu)“.



Aceasta susţine că s-a încălcate dreptul la protecţia al pacienţilor şi că trebuia declanşată imediat o cercetare: „Am militat pentru protecţia unor oameni bolnavi, în suferinţă, sub tratament psihiatric şi fără apărare. Întrucât erau aspecte legate de o posibilă încălcare a Legii 487/2002 a sănătăţii mintale şi a persoanelor cu tulburări psihice se impunea de îndată să se analizeze faptele care se petrecuseră acolo, deşi, surprinzător, nu trebuia să treacă o perioadă de cinci luni, din iulie şi până în decembrie“.

„Miza conducerii Spitalului este eliminarea mea din sistemul medical“

Cristina Gherghe şi-a dat demisia din funcţie. Aceasta şi-a motivat decizia prin faptul că era hărţuită de conducerea spitalului „În data de 21 decembrie mi-am dat demisia şi am motivat că fac acest lucru pentru că sunt hărţuită de conducerea spitalului. Eram urmărită pas cu pas. În perioada 12 decembrie-21 decembrie, într-o zi la ora 14,00 am plecat din locaţia unde îmi desfăşuram activitatea către spitalul de pe strada Tudor Vladimirescu pentru a duce la Ordinul Asistenţilor Medicali nişte hârtii. În zece minute a fost mobilizată toată conducerea pentru mine. Se începuse o prigoană împotriva mea. Primeam telefoane de la numere ascunse prin care eram ameninţată şi mi se spunea să mă retrag. Îmi era teamă să mai merg singură la serviciu (…) Miza pe care o are conducerea Spitalului Judeţean în acest moment este eliminarea mea din sistemul medical“.

Ce spune managerul Capotă

Managerul Gigel Capotă susţine că verificările care se efectuează vor stabili cine se face vinovat şi că aceste persoane vor răspunde: „Există o verificare efectuată de către o comisie de cercetare disciplinară şi vor fi luate măsurile ce urmează să fie stabilite. Eu m-am săturat de toate aceste lucruri. Spitalul are probleme mai serioase care trebuie rezolvate. Cine a greşit va plăti, inclusiv fiica mea, dacă aşa se va stabili. Nu mai tolerăm acte de indisciplină a oricărui angajat“.

În urmă cu puţin timp, Gigel Capotă nu avea aceeaşi părere Acesta a spus că fiica sa a înregistrat cu telefonul mobil pentru ca să aducă la cunoştinţa secţiei, pentru ca asemenea fapte să nu se mai petreacă.

