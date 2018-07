Singurul candidat din Gorj care a obţinut 10 la Titularizare nu este sigur că va obţine un post la catedră. „S-a legat de modul în care eram îmbrăcată“

Profesoara de 10 are vârsta de 34 de ani şi a fost cadru didactic suplinitor la istorie la Şcoala gimnazială din comuna Urdari. S-a înscris la examenul de Titularizare pentru un post de învăţător, dar nu se aştepta să obţină nota maximă.

„A fost pentru prima dată când am susţinut examenul pentru educatori. De şapte ani dau pe Limba şi Literatura Română şi nu mă aşteptam să iau 10. Am considerat că sunt şi alte persoane mult mai ptregătite decât mine“,

a spus profesoara de 10.

A obţinut 8 la inspecţia la clasă

Tatiana Cilibiu vrea să obţină un post la o grădiniţă din Târgu Jiu, dar spune că are şanse mici pentru că a primit nota 8 la inspecţie. „Sunt prima la notă, dar la inspecţie am fost evaluată cu nota 8. În momentul acest aş fi printre primii patru, dar dacă vor face contestaţie cei cu 9,15, e posibil să nu mai printre primii. Doamna care m-a evaluat a fost mai dură cu mine. Probabil că am greşit şi eu, dar ce m-a deranjat a fost faptul că s-a legat de modul în care eram îmbrăcată şi a fost primul lucru pe care mi l-a spus“.

Contestaţiile se pot depune până astăzi la ora 15,00.