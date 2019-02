Scenă din „Las Fierbinţi“, inspirată dintr-o întâmplare reală petrecută într-o instituţie din Gorj

Fostul director al Direcţiei de Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Târgu Jiu, Marian Rotaru, a fost fotografiat în biroul său în timp ce se afla cu un picior într-un lighean şi cu celălalt în poala femeii de serviciu a instituţiei, care-i făcea o pedichiură.

În episodul IV, din ultimul sezon al serialului „Las Fierbinţi“, primarul localităţii Fierbinţi, Vasile Pleşcan, apare în aceeaşi ipostază: cu picioarele în lighean în timp ce poartă o discuţie cu Bobiţă, patronul barului din localitate şi afaceristul comunei, iar secretara Dalida urmează să se ocupe de pedichiură.

„Îmi pare rău că această faptă a ajuns subiect de film. Este regretabil ceea ce s-a întâmplat“,

a spus primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Femeia de serviciu a recunoscut că-i făcea şefului o pedichiură

Fotografia a apărut în mass-media în toamna anului trecut. Marian Rotaru a motivat, la vremea respectivă, că s-a întâmplat cu peste un an şi jumătate în urmă şi avea o problemă medicală: „Am o gută de 7-8 ani de zile şi de asta stau cu piciorul în apă. În plus, atunci am avut o luxaţie la piciorul drept. Am fost la urgenţe şi mi s-a spus să ţin gheaţă cu faşă elastică. Mi-a pus soţia acasă, când am plecat la serviciu, dar gheaţa s-a topit şi am rugat-o pe femeia de serviciu să-mi lege o altă faşă. Pe masă nu este ojă, ci o sticluţă cu ulei. Am acte medicale care îmi dovedesc spusele“.

În schimb, femeia de serviciu a recunoscut că-i făcea şefului o pedichiură, pentru că, în trecut, lucrase într-un salon de înfrumuseţare: „Îi făceam o pedichiură! Este adevărul adevărului! Practic, nu m-a obligat. Eu am lucrat acum vreo 14 ani în aşa ceva, de 12 ani lucrez în Patrimoniu şi a auzit că mă pricep. Văd că spune că i-am pus o faşă, dar nu e adevărat! Îi făceam o pedichiură. M-a rugat şi în final nu am avut ce să fac. I-am făcut. A fost singura dată. Aflase că mă pricep, de unde nu ştiu...“.

Directorul „pedichiură“, mutat la o altă direcţie

În urma acestei întâmplări, s-a declanşat o cercetare disciplinară. De la data de 1 februarie, la solicitarea Comisiei de disciplină, Marian Rotaru a fost schimbat din funcţia de director al Direcţiei de Patrimoniu în cea de director adjunct al Direcţiei de Protecţie Socială din cadrul Primăriei Târgu Jiu.

„La propunerea Comisiei de disciplină, domnul Rotaru este mutat temporar la Direcţia de Protecţie Socială. Mi s-a solicitat să găsesc o soluţie ca pe o perioadă de timp să-l mut într-o altă structură a Primăriei Târgu Jiu tocmai legat de faptul că se face o analiză a Comisiei de disciplină şi la ultimele solicitări o parte a angajaţilor Direcţiei de Patrimoniu nu s-au prezentat la audieri. Solicitarea de la Comisia de disciplină a fost primită de mine în urmă cu două zile. (…) Comisia şi-a luat măsurile de precauţie. Angajaţii vor veni la Comisia de disciplină şi vor declara ceea ce s-a petrecut“, a spus primarul Marcel Romanescu.

