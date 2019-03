Scandal la o şedinţă de consiliu local. Unul dintre consilieri a sunat la 112, pentru că ar fi fost agresat de şoferul primarului

Dănuţ Bălu, fostul primar al comunei Făcăşeşti, în prezent consilier local PSD, susţine că a fost agresat de către Titu Niţă, şoferul actualului primarului, care l-ar fi lovit cu capul în gură. Scandalul a pornit după ce un alt consilier PSD, nepot al fostului primar, a filmat cu o tabletă.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Rovinari au fost sesizaţi prin apelul 112, de un bărbat de 48 ani, din comuna Fărcăşesti, cu privire la faptul ca, in timpul unei şedinţe de consiliu, in sediul Primăriei Farcasesti, pe fondul unor divergenţe de opinie, acesta ar fi fost lovit de un alt bărbat, de 35 de ani, din localitate. Bărbatul nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violente“,