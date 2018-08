Românca urmărită penal după ce ar fi escrocat un bătrân italian de 780.000 de euro. „Îmi spunea că vom avea două fetiţe pe care le vom creşte împreună“

Italianul a fost prezent zilele trecute în Gorj, pentru a da declaraţii în faţa procurorului. Iniţial, poliţistul care s-a ocupat de cercetările penale a propus procurorul clasarea dosarului, dar magistratul a decis începerea urmării penale împotriva Simonei Mărgăian, a actualului soţ şi a mamei acesteia. Italianul susţine că fost păcălit cu suma de 780.000 de euro, reprezentând contravaloarea unei locuinţe aflate în zona centrală din Milano, precum şi diverse sume de bani sau cadouri.

Cei doi s-au cunoscut într-un bar de striptease, acolo unde gorjeanca lucra în fiecare noapte, iar italianul, care era văduv de mai mulţi ani, distribuia băuturi alcoolice, aceasta fiind mica sa afacere. Bătrânul povesteşte că Simona i-a promis că vor întemeia o familie şi chiar că vor avea copii, după care tânăra a început să-i ceară sume de bani pe motiv că era bolnavă şi avea nevoie de tratament:

„Aprovizionam şi atunci şi acum barurile din Milano cu băuturi şi aşa am cunoscut-o în acel club. Îmi spunea că vom avea două fetiţe pe care le vom creşte împreună, dar la scurt timp au început să apară tot felul de probleme în privinţa stării de sănătate a ei şi a părinţilor. Cred că toate spitalele din Gorj nu au tratat atâtea boli câte diagnostice mi-a spus ea mie. Era în ţară şi îmi spunea de una de alta, iar eu am fost mereu de acord să o ajut“.

„Apartamentul a fost vândut, iar banii au ajuns în contul ei“

În vara anului trecut, gorjeanca i-a propus să-şi vândă apartamentul din centrul metropolei Milano, pentru a-şi cumpăra, apoi, o casă în România în care să locuiască. „Totul a fost bine până când a zis să vindem apartamentul meu din Milano, să ne luăm o locuinţă mai mică şi să ne mutăm temporar acolo, pentru ca apoi să ne punem de acord unde ne vom muta împreună. Când am fost la notar pentru a perfecta actele de vânzare, ea a trecut un cont bancar care îi aparţinea. Apartamentul a fost vândut, iar banii au ajuns în contul ei. Din acea zi nu am mai văzut-o, nu am mai auzit-o, parcă a încetat să existe”, a povestit italianul.

„Trăiesc cu 2 euro pe zi şi muncesc“

Francesco Thiela spune că este nevoit să muncească şi acum pentru a-şi achita datoriile pe care le-a făcut şi ducă o viaţă pauperă. Acesta a mărturisit că nu şi-a dat seama că este păcălit: „Stau într-o cameră în care am doar un pat. Nimic mai mult. Camera nu poate fi comparată cu o garsonieră pentru că ar fi deja un lux. Trăiesc cu 2 euro pe zi şi muncesc la vârsta mea pentru a achita datoriile pe care le-am făcut. Am fost întrebat şi de anchetatorii români dacă nu mi-am dat seama că sunt păcălit şi le-am explicat că dacă aş vedea un om în apă înecându-se aş sări să îl ajut în speranţa că îl salvez. Aşa a fost şi cu ea. Era în mare dificultate când am întâlnit-o şi am avut convingerea că fac un lucru bun dacă o ajut”.

Audierile vor continua

Simona Mărgăian deţine o vilă de lux lângă Târgu Jiu, în curtea căreia se află mai multe maşini scumpe. Ea s-a căsătorit cu cel care l-a prezentat italianului drept garda sa de corp, atunci când a fost în casa lui.

Oana Anghel, avocata italianului, spune că persoanele suspecte în acest caz vor fi audiate: „Avem încredere în justiţia română că va trata cazul cu seriozitate şi respect, descurajând astfel pe viitor asemenea practici. Doamna acuzată în speţă a dobândit calitatea de suspect în dosarul penal şi va fi audiată de către procurorul de caz în această nouă calitate. Aşteptăm cu interes să ne prezentăm la toate actele de urmărire penală efectuate în cauză“.