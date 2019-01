Românca reţinută pentru 24 de ore şi cercetată fiindcă a escrocat un italian cu o sumă uriaşă. „După ce banii au ajuns în contul ei, parcă a încetat să existe“

Simona Daniela Mărgăian, o tânără de 32 de ani din comuna Scoarţa, judeţul Gorj, a fost reţinută pentru 24 de ore în cursul zilei de marţi, 8 ianuarie, fiind cercetată pentru înşelăciune.





Femeia este acuzată de un bătrân din Italia că l-a înşelat cu aproape 800.000 de euro. Ancheta a început în vara anului trecut, după ce septuagenarul oficial a depus o plângere în România.







Cei doi au avut o relaţie, iar tânăra este acuazată că i-a promis italianului că se vor căsători şi vor locui împreună în România.

„În perioada mai 2015-septembrie 2017, folosindu-se de sentimentele de dragoste şi pasiune dezvoltate de cetăţeanului italian Francesco Thiela Albero, în vârstă de 71 de ani la debutul relaţiei, pe baza unor promisiuni ferme şi repetate de stabilire a unor relaţii stabile specifice vieţii de cuplu, de întemeiere a unei familii, naşterea unor copii şi realizarea unor oportunităţi în afaceri, respectiv de deschidere a unui salon de coafură mai întâi în Dubai apoi în Bucureşti-România, cu complicitatea altor persoane, suspecte în cauză, în mod repetat, a indus în eroare pe cetăţeanul italian, parte civilă în cauză, deposedându-l de suma totală de 780.000 de euro. Cercetările continuă în cauză cu dispunerea măsurilor în cauză, cu tragerea la răspundere a persoanelor vinovate urmare a stabilirii adevărului, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie”, a spus procurorul Cristina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Simona Daniela Mărgăian a fost eliberată din arest, la expirarea mandatului de 24 de ore, dar procurorii au luat măsura controlului judiciar pe 60 de zile.

Tânăra deţine o vilă luxoasă în localitatea Scoarţa şi conduce maşini de lux.



Simona Mărgăian, în faţa casei pe care o deţine în Scoarţa Simona Mărgăian, în faţa casei pe care o deţine în Scoarţa



Italianul spune că a fost înşelat cu aproape 800.000 de euro

Francesco Thiela susţine că fost escrocat sentimental de Simona Mărgăian, fiind păcălit cu suma de 780.000 de euro. Banii reprezintă contravaloarea unei locuinţe aflate în zona centrală din Milano, precum şi diverse sume de bani sau cadouri oferite tinerei din Gorj.

Cei doi s-au cunoscut într-un bar de striptease, acolo unde gorjeanca lucra. Italianul era văduv de mai mulţi ani şi se ocupa de distribuţia băuturilor alcoolice. Aceasta era afacerea şi se ocupa cu acest lucru de ani de zile.

Bătrânul italian a venit în România în vara anului trecut pentru a da declaraţii în dosarul penal pe care l-a deschis. Acesta a povestit că Simona i-a promis că vor întemeia o familie şi că vor avea copii.



Tânăra a început să-i ceară sume de bani pe motiv că era bolnavă şi avea nevoie de tratament: „Aprovizionam şi atunci şi acum barurile din Milano cu băuturi şi aşa am cunoscut-o în acel club. Îmi spunea că vom avea două fetiţe pe care le vom creşte împreună, dar la scurt timp au început să apară tot felul de probleme în privinţa stării de sănătate a ei şi a părinţilor. Cred că toate spitalele din Gorj nu au tratat atâtea boli câte diagnostice mi-a spus ea mie. Era în ţară şi îmi spunea de una de alta, iar eu am fost mereu de acord să o ajut“.

În vara anului 2017, italianul spune că Simona i-ar fi propus să-şi vândă apartamentul din centrul oraşului Milano, pentru a-şi cumpăra apoi o casă în România în care să locuiască împreună. În momentul tranzacţiei, banii au fost viraţi într-un cont al gorjencei.

„Totul a fost bine până când a zis să vindem apartamentul meu din Milano, să ne luăm o locuinţă mai mică şi să ne mutăm temporar acolo, pentru ca apoi să ne punem de acord unde ne vom muta împreună. Când am fost la notar pentru a perfecta actele de vânzare, ea a trecut un cont bancar care îi aparţinea. Apartamentul a fost vândut, iar banii au ajuns în contul ei. Din acea zi nu am mai văzut-o, nu am mai auzit-o, parcă a încetat să existe”, a relatat italianul. Acesta spune că a ajuns în sapă de lemn din cauza gorjencei.