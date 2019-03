Român olimpic internaţional, în prezent student la Oxford: „România nu mă atrage“

„Cred că o să rămân în ţară“ afirma Adrian Radu în urmă cu şase ani, pe vremea când era elev la un liceu din din Târgu Jiu, după ce Consiliul Judeţean Gorj îi oferea o plachetă pentru rezultatele excelente obţinute la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru juniori de la Teheran, unde a câştigat medalia de argint. După ani, Adrian Radu şi-a schimbat opţiunile şi părerile despre România după ce a avut şansa să studieze la una dintre cele mai prestigioase înstituţii de învăţămînt din lume, Universitatea din Oxford. „Cred că principala problemă a României, comparând cu ce am observat în Anglia, este mentalitatea oamenilor. Românii nu sunt învăţaţi să se ajute, nu au un sens al cinstei sau al datoriei, le pasă doar de ei şi de propria familie şi din această cauză dezvoltarea ţării e mult mai dificilă“, spune tânărul.



Adrian a obţinut rezultate de excepţie la învăţătură atât în timpul liceului, cât şi al facultăţii. Pe lângă medalia de argint la Olimpiada Internaţionale de Ştiinţe pentru juniori de la Teheran, Adrian a mai obţinut şi medalia de argint la Olimpiada naţională de fizică, iar în clasa a IX-a s-a calificat la trei faze finale ale olimpiadelor: la fizică, chimie şi ştiinţele pământului. De asemenea, în primii doi ani de facultate la Oxford, gorjeanul a fost în urma rezultatelor obţinute în primii 10 studenţi de la profilul său.



Adrian Radu nu se mai gândeşte să se întoarcă în ţară, pentru că şansele de a se dezvolta în România sunt minime: „Am luat în considerare întoarcerea în ţară, dar cel puţin în viitorul apropiat România nu mă atrage. În primul rând din perspectiva carierei, nu simt că România mi-ar oferi oportunităţile de aici, atât ca diversitate a locurilor de muncă, cât şi a posibilităţilor de dezvoltare şi de progres personal. În al doilea rând, societatea, în general, e diferită în vest, oamenii sunt mai amabili, lucrurile parcă merg cum ar trebui sa meargă“.



Tânărul consideră că nu există o atitudine de respingere a românilor de către englezi. Adrian este de părere că nu contează locul de unde provine, ci competenţele pe care le are: „Nu cred că există vreo opinie puternică pro sau contra românilor de aici. Fiind foarte mulţi români imigranţi, normal că există cazuri şi bune şi rele în care sunt implicaţi conaţionali de-ai mei, dar Anglia, în general, oferă un mediu atât de internaţional încât locul de unde provii e irelevant“.

„Oportunitatea era prea mare pentru a refuza“

Adrian Radu ne mărturiseşte că nu a fost decis dacă să urmeze o facultate în ţară sau în străinătate, dar atunci când fost acceptat la Oxford nu a putut să refuze:

„Ca să fiu sincer, nu eram decis să merg la Oxford până în momentul în care am primit oferta. Iniţial, am aplicat pentru că nu aveam nimic de pierdut încercând, nefiind decis între o facultate în ţară sau una în afară, iar după ce am fost acceptat, oportunitatea era prea mare pentru a refuza. Un aspect ce m-a atras în a aplica în primul rând, pe lângă renumele facultăţii, a fost oportunitatea de a studia inginerie generală în primii doi ani, înainte de a fi nevoit să aleg o specializare, ceea ce mi-a permis să fac o alegere mult mai bine informată decât la finalul liceului“.

A cântărit mult până când a luat o decizie cu privire la universitatea la care va studia. Adrian a discutat cu colegii săi care au rămas în ţară şi spune că nu regretă alegerea pe care a făcut-o: „Principalul motiv pentru care am ales Anglia a fost diversitatea domeniilor pe care le puteam studia, pentru inginerie în special. În ţară circula părerea că singurele facultăţi serioase ar fi cele de informatică/calculatoare, care nu se aliniau neaparat cu interesele mele. După ce am aflat mai multe despre sistemul universitar din ţară de la colegi, pot spune că nu am niciun regret pentru alegerea făcută“.

„Experienţa de la Oxford nu se compară cu nicio altă universitate“

Cel mai interesant mod de a învăţa la Oxford îl reprezintă întâlnirile în grupuri restrânse cu profesorii, care pot fi asimilate meditaţiilor din România. De asemenea, studenţii din toată lumea studiază la Oxford, astfel încât aceştia au posibilitatea de a interacţiona şi de a afla lucruri noi despre alte culturi.



„Sunt mândru să spun, deşi este o părere subiectivă şi trebuie luată ca atare, că experienţa de la Oxford nu se compară cu nicio altă universitate din ţară şi străinătate. În primul rând, sistemul de tutoriale, prin care studenţii au săptămânal întâlniri în grupuri mici cu profesori pentru a discuta materia unde dascălii se asigură că studenţii înţeleg ceea ce se predă. Pe lângă calitatea studiilor un mare alt avantaj este şi numărul foarte ridicat de studenţi străini care îţi oferă oportunitatea de a interacţiona cu oameni care provin din medii complet diferite“, ne povesteşte Adrian.



„Sunt mândru să spun, deşi este o părere subiectivă şi trebuie luată ca atare, că experienţa de la Oxford nu se compară cu nicio altă universitate din ţară şi străinătate. În primul rând, sistemul de tutoriale, prin care studenţii au săptămânal întâlniri în grupuri mici cu profesori pentru a discuta materia unde dascălii se asigură că studenţii înţeleg ceea ce se predă. Pe lângă calitatea studiilor un mare alt avantaj este şi numărul foarte ridicat de studenţi străini care îţi oferă oportunitatea de a interacţiona cu oameni care provin din medii complet diferite", ne povesteşte Adrian.

Tânărul consideră că cea mai mare diferenţă între sistemul de învăţare de la Oxford faţă de cel din ţară este acela că noţiunile predate sunt repetate şi explicate, după care sunt aplicate: „Cred că cea mai mare diferenţă este stilul de predare. La Oxford nu se predă mai mult sau materie mai avansată, dar lucrurile predate sunt reluate şi explicate în tutoriale, şi apoi aplicate în laboratoare, astfel încât studenţii nu doar înţeleg şi reţin materia mai uşor, dar vad şi aplicabilitatea lucrurilor învăţate".

Profesorii de la universitatea din Oxford au un grad ridicat de pregătire. Adrian are profesori îndrumători, care sunt mereu disponibili în a-i oferi ajutorul: „Majoritatea profesorilor sunt specialişti în propriul domeniu şi pe lângă predare au propriile grupe de cercetare şi laboratoare la universitate. Aş spune că profesorii de care sunt cel mai apropiat sunt tutorii mei, care, pe lângă tutoriale, asigură şi sprijin pentru alegeri de cursuri sau chiar carieră. Încă nu am lucrat suficient cu un profesor ca să pot spune că am un model aparte, dar foarte mulţi inspiră prin pasiunea lor pentru un anumit domeniu şi devotamentul faţă de studenţi“.



Tânărul român vrea să se angajeze, după terminarea facultăţii ca inginer, dar ia în calcul şi varianta înscrierii la doctorat: „După facultate, cel mai probabil, mă voi angaja ca inginer electronist sau consultant, dar mă gîndesc şi la doctorat“.

