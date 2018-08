Războiul politic pe ploşniţe de la Motru. Primarul cere dezinsecţie, opoziţia se opune, localnicii stau cu insectele în case

Aproximativ 300 de oameni trăiesc în cele două blocuri de locuinţe sociale ale Primăriei Motru. Oamenii se plâng de mai mult că locuinţele sunt invadate de ploşniţe şi că nu mai pot să trăiască.

„Am ajuns să cumpăr soluţii şi spray-uri, dar degeaba. Nu au dispărut. (...) Seara apar, după lăsarea întunericului. Acoperim fetiţa ca să nu vină pe ea“,

a spus o locatară

Primarul oraşului, Gigel Jianu (PNL), a propus în Consiliul Local un proiect de hotărâre privind un program de stârpire a insectelor, dar, surpriză, propunerea a fost respinsă, pentru că aleşii locali de la PSD şi PSRO au votat împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost pus pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de Consiliu Local din data de 26 iulie, dar şi a şedinţei de îndată, convocată luni, 30 iulie, dar la ambele şedinţe, proiectul de hotărâre a fost respins de majoritatea PSD-PSRO.





„A fost întocmit un program de dezinsecţie care urma să fie făcut de societatea din subordinea Primăriei, dar era nevoie de mutarea locatarilor pe perioadă în care se desfăşura acţiunea pentru că substanţele folosite sunt foarte puternice. Am gândit de maniera ca dezinsecţia să se facă la un etaj, iar locatarii să fie mutaţi timp de o săptămână în celălalt bloc pe care primăria îl deţine în apropiere şi care a fost reabilitat. Pentru aceste lucruri aveam nevoie de aprobarea Consiliului Local şi nu înţeleg de ce nu s-a votat proiectul de hotărâre, mai ales că ploşniţele se pot răspândi în tot oraşul, fiind vorba de o localitate mică. Este suficient ca un locatar să meargă în vizită în altă parte şi aşa pot să se înmulţească într-un alt loc. Este o insectă periculoasă care poate transmite multe boli“, a precizat primarul municipiului Motru.

Unul dintre blocuri va fi reabilitat

Unul dintre blocurile de locuinţe sociale urmează să fie reabilitat. „Blocul C 7 face obiectul unui proiect prin care am reuşit să accesăm fonduri pentru reabilitarea acestuia. n iarnă se va semna contractul de finanţare, iar în anul 2019 se vor demara lucrările. Dar reabilitarea nu se poate face fără această dezinsecţie pentru stârpirea ploşniţelor“, a mai precizat primarul Gigel Jianu.

Explicaţiile opozanţilor

Acel bloc C 3 (n.r. - blocul care a fost reabilitat) are anumite domenii de activitate. Nu ştiu ce urgenţă maximă era să se facă dezinsecţie la acel bloc. Mai mult, primarul Jianu ar trebui să se intereseze dacă Direcţia Publică (n.r. - societatea aflată în subordinea Primăriei Motru) poate să facă această activitate. Timp de 7-8 ani în care am condus această direcţie am făcut această dezinsecţie şi nu s-a ajuns să fie un focar de infecţie aşa cum spune dumnealui. Deci, dumnealui nu este în stare nici măcar o dezinsecţie să o poată realiza în doi ani şi ceva de cât au trecut. Cine a stabilit că este un focar ca să evacuăm noi oamenii? Dacă domnul Jianu are, scuzaţi expresia. «Ouăle atât de tari» de ce nu adună Comisia situaţiilor de urgenţă să dea dispoziţie şi să rezolve această problemă prin dispoziţia dumnealui. Unde s-a mai pomeni ca printr-o hotărâre de Consiliu Local să facem noi programul acelor oameni, să-i mutăm cu forţa din acea locaţie. Blocul C 3 are peste 80 de camere, iar celălalt doar 60 de camere. Ude-i va muta pe toţi? Nu s-a mai pomenit să dezinformezi lumea“, a spus viceprimarul Cosmin Morega (PSD) la Radio Infinit. care s-a opus efectuării dezinsecţiei.

Locuinţele sociale din Motru, invadate de ploşniţe