Protopopul acuzat că luptă să elimine concurenţa pe piaţa pompelor funebre: „S-a supărat că nu mai iau colacii de la el“

Patronul unei firme de servicii funerare din municipiul Târgu Jiu acuză că protopopul zonei de sud a judeţului Gorj face demersuri susţinute pentru a-l falimenta. Claudiu Făsui, administratorul societăţii Eden, susţine că totul se întâmplă pentru a elimina de pe piaţă concurenţa pentru Arhi San Lazarus SRL, societatea cu profil identic înfiinţată în urmă cu jumătate de an de către Mitropolia Olteniei.



Patronul firmei Eden crede că protopopul Ionel Câmpeanu vrea să se răzbune pe el şi din cauză că a încetat colaborarea cu firma familiei părintelui, de unde cumpăra colaci pentru înmormântări:







„Am avut o colaborare cu părintele Câmpeanu, să luăm colaci de la el. M-a chemat la el la birou şi mi-a spus să iau colacii de la el, de la firma tatălui şi a fratelui său, care deţine o brutărie lângă Piaţa Mică. După ce nu am mai luat colacii de la el a început un mic război din partea lui. Nu erau de o calitate aşa de bună şi nu am mai dorit să colaborez. Mitropolia Olteniei a deschis o societate de servicii funerare şi de atunci a început războiul. Părintele a dat ordin tuturor preoţilor să încerce să recomande firma respectivă şi să ne denigreze pe noi şi multe altele“.

„Sunt preoţi sau sunt de la Investigarea Infracţiunilor Criminalităţii Economice?“

Omul de afaceri susţine că protopopul Ionel Câmpeanu le-a dat dispoziţie preoţilor care se află în subordinea lui să întocmească o listă cu firmele care s-au ocupat de serviciile funerare în localităţile lor. Astfel, preoţii ar fi bătut la porţile localnicilor să-i întrebe de bonuri fiscale sau chitanţe. „A trimis mesaje la toţi preoţii din partea de sud a judeţului de care răspunde cu următorul conţinut: «Vă rog să transmiteţi o situaţie pe ultimii doi ani cu înmormântările, nume, prenume, număr de telefon al unui urmaş al celui decedat şi firma de servicii funerare care s-a ocupat de înmormântare. În tabel vor fi trecute numai înmormântările care au fost făcute de firmele de servicii funerare. Situaţia poate fi trimisă prin aplicaţia «Wats App» părintelui protopop Câmpenu». Avem şi noi prieteni preoţi care ne-au trimis mesajul. I l-am trimis părintelui protopop Câmpeanu, după care m-a sunat şi mi-a transmis: „La ce te aşteptai, mă? Oricum, voiam să fac situaţia pentru mine, dar o s-o dau către poliţie. Până la urmă, vezi tu!». În aceeaşi zi, seara, le-a trimis preoţilor un alt mesaj: «Nu mai facem situaţia cu înmormântările, pentru că unii au înţeles greşit scopul acestui lucru. Mă interesează doar situaţia firmei Arhi San Lazarus». Dar această firmă era înfiinţată de şase luni de zile, nu de doi ani de zile. Ei sunt preoţi sau sunt de la Investigarea Infracţiunilor Criminalităţii Economice? Preoţii au mers la familiile din localităţile de care se ocupă şi le-au întrebat ce firme s-au ocupat de înmormântări, dacă le-au dat bon fiscal, iar oamenii erau speriaţi“.

„Vezi că ai dosar penal!“

Claudiu Făsui spune că a societatea pe care o conduce a fost verificată de către Direcţia Finanţelor Publice, după care dosarele au fost trimise la Poliţie. Societatea sa asigură serviciile funerare în baza ajutorului de înmormântare pe care îl ridică de la Casa de Pensii, cu acordul familiei. Omul de afaceri susţine că protopopul Câmpeanu ştia cu 10 zile înainte de a i se aduce la cunoştinţă că se fac cercetări despre faptul că avea dosar penal:

„Cât timp am avut controlul de la Finanţe, dosarele s-au dus către Poliţia Economică, în urma unei plângeri care s-a făcut. Poliţiştii au mers la Casa de Pensii şi au scos tot ce înseamnă ajutoare ridicate de angajaţii firmei noastre sau rudele mele. Cu zece zile înainte să aflu eu că este un dosar penal în cercetare, părintele Câmpeanu m-a chemat la birou, m-a luat de după cap şi mi-a spus foarte încet ureche: «Vezi că ai dosar penal!» I-am spus că dacă am greşit o să plătesc, dar eu nu cred că am comis vreo neregulă. A continuat cu tot felul de ameninţări. Nu doar cu mine are părintele Câmpeanu această problemă, ci şi cu alte societăţi care asigură acelaşi gen de servicii, dar cu mine are ceva personal. S-a supărat de la colaci. Nu s-a găsit vreo neregulă de către poliţie şi nici la controlul de la Finanţe“.

Claudiu Făsui spune că intenţionează să depună o plângere penală împotriva protopopului.

Protopopul Câmpeanu: „Sunt aberaţii“





Părintele protopop Ionel Câmpeanu: „Eu nu am nici un fel de firmă, iar, dacă omul susţine că-l hărţuiesc, să dovedească aşa ceva. Acţiunea care s-a desfăşurat cu privire la înmormântările care s-au înregistrat nu are legătură cu firma Eden. Sunt situaţii pe care le cer lunar preoţilor. Sunt problemele interne şi nu are legătură cu vreo firmă de servicii funerare. Nici gând că i-am şoptit eu la ureche că are dosar penal. Acum am devenit şi poliţist… Sunt aberaţii. Nu ştiu ce are cu mine. De când s-a făcut firma aceasta de servicii funerare «San Lazarus» dânsul gândeşte altceva. Nu e adevărat că încercăm să eliminăm concurenţa. Se afla acest lucru până acum. Eu nu pot să fiu supărat pe el, pentru că nu pot să fiu supărat pe cineva. Este treaba lui dacă depune o plângere penală, dar trebuie să aibă şi dovezi, pentru că sunt lucruri care se pot întoarce împotriva lui“.

