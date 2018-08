Protest #rezist din Piaţa Prefecturii din Târgu Jiu. Mitingul a fost organizat de câţiva gorjeni plecaţi la muncă în străinătate

Aproximativ 50 de persoane au participat la protestul împotriva PSD şi a modificărilor legilor justiţiei şi Codului Penal, deşi organizatorii mizau pe prezenţa a aproximativ 300 de persoane.

Iniţiatorul manifestaţiei este Alin Miron Stănescu, un tânăr din Peştişani, care munceşte de 11 ani în Italia ca bucătar. Acesta este cel care se ocupă de mişcarea #rezist din Milano. „Facem parte din grupul #rezist Milano. Ideea protestului a plecat de pe Facebook. Am văzut că oamenii încep să confirme prezenţa şi am început să intru în contact cu mai multe persoane pe Facebook. A venit cineva şi a luat autorizaţia de la primărie. Luptăm împotriva modificărilor legilor justiţiei şi Codului Penal şi că acest guvern vrea să ne scoată din Europa. Sunt foarte mulţi penali în acest guvern, inclusiv Liviu Dragnea, şi vrem ca aceste persoane să nu mai ocupe funcţii publice. Strângem semnături pentru această iniţiativă. Sunt mulţumit de numărul de participanţi. E mai mupt decât nimic. Târgu Jiiul nu este obişnuit cu proteste de acest fel. Am discutat cu prieteni care se tem, pentru că au anumite afaceri“.

Pensionari la mitingul #rezist

Mai mulţi pensionari din Târgu Jiu au participat la mitingul #rezist.

„Nu mai vrem penal în conducerea ţării. Am aflat de protest de pe Facebook. Sunt dezamăgit că numărul mic de participanţi. Oamenii se tem să iasă în stradă. O să particip şi la mitingul de la Bucureşti. Eu sunt pensionar, dar nu fac parte din rândurile pupătorilor de moaşte“,

a spus unuil dintre pensionarii prezenţi la protest.

Protestul a fost autorizat să se desfăşoare pe timpul a trei ore.