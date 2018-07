Profesor revoltat de noua metodologie de organizare a olimpiadelor propusă de Ministerul Educaţiei. „Nu o să putem fi competitivi cu cei din Bucureşti“

Profesorul de informatică Eugen Nodea, coordonator al lotului naţional de juniori al Romaniei şi cadru didactic la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu“ din Târgu Jiu, consideră că noua formulă are mari neajunsuri şi se poate ajunge în situaţia ca elevi cu premii la olimpiadele internaţionale să nu se califice la cea naţională:



„Ministerul pregăteşte o schimbare radicală a metodologiei de organizare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare, care nu avantajează deloc provincia. Judeţele sunt limitate la patru elevi /clasă la disciplinele la care se ţin olimpiadele. Informatica a avut un număr, limitat - ca şi matematica, fizica sau chimia - la 70 de elevi. Să ne gândim că acum participă per clasă undeva la 90 de elevi, iar algoritmul după care se participă acum elevii din judeţe rezultatele care s-au obţinut în ultimii 4-5 ani. Se poate câştiga sau pierde un loc, dacă ai sau nu rezultate. Judeţul Gorj are 12 locuri câştigate, în condiţiile în care în urmă cu mai mulţi ani am plecat de la patru.



După noul regulament vom ajunge la patru, urmând ca 23 de locuri să fie disputate într-un clasament naţional, ceea ce mi se pare extrem de puţin şi cu şanse minime ca cineva din provincie să obţină punctajele necesare pentru a se mai califica la olimpiada naţională“, spune profesorul.

Lucrurile sunt şi mai dificile pentru elevii care participă la olimpiada de Informatică, pentru că un rol important îl are dotarea cu calculatoare:

„La informatică este chiar o firmă restrictivă, care ţine chiar şi de dotare. De exemplu, eu folosesc calculatoare I 5, pe când cei din Bucureşti folosesc deja I7 şi vor avea clar un punctaj mai bun, pentru că se calculează în funcţie de timpul de execuţie al programelor. Ei vor avea, clar, punctaje mult mai bune decât noi. Nu o să putem fi competitivi cu cei din Bucureşti pentru că poate partea de dotare lasă de dorit,

a mai spus Eugen Nodea.