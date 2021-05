Preotul confesor din Primul Război Mondial, care-i înmormânta creştineşte chiar şi pe inamicii de moarte

Regimentul I Vânători, condus de colonelul Bucur Bădescu, a surprins inamicul pe nepregătite şi a cucerit cetatea redutei Alion, în noaptea de 18/19 august 1916.





„Preot confesor al acestui regiment, care înainte de Marele Război îşi avea bivuacul în Cetatea Banilor (Craiova), era părintele Ilie Roşoga din Turburea-Gorj. De la Sfinţia Sa ne-au rămas mai multe informaţii referitoare la eroii căzuţi pe câmpul de luptă. «Morţii de tote naţionalităţile şi confesiunile sunt celebrate religios de mine. Toţi străinii într-o groapă lungă cu cruce la cap. Toţi ai noştri în două gropi».

– «De ce citeşti şi pentru unguri, Părinte - mă întrebară mai mulţi soldaţi români?

– Şi ei sunt creştini şi au luptat pentru patria lor, dar (...) cine dintre ei sa va mai lupta cu voi se paţă tot ca ei.

– Bine, aşea tată părinte, răspunseră ei»!“, prezintă istoricul Gabriel Sarcină.





Slujbă de înmormântare, sub ploaie de gloanţe

În memoriile sale, preotul menţionează că ţinea slujbele de înmormântare sub gloanţele inamicului:





„Cu prilejul campaniei din Transilvania, părintele Ilie Roşoga îşi amintea cum «pe toţi şi din toate regimentele îi împărtăşeam şi pe morţi îi înmormântam», precum şi că «am făcut înmormântări de soldaţi sub ploe de glonţe». Altădată, însă după retragerea din spaţiul intracarpatic românesc, «(...) îngropai toţi morţii ce am găsit şi am luat drumul spre Titesci-Vâlcea unde lupta acum Regimentul (...). Ce uşor venea moartea, şi pe sus şi pe jos»“, menţionează istoricul gorjean.

„Multe lacrimi s-au stors atunci”

Manuscrisul părintelui Ilie Roşoga, intitulat „Spre datorie şi la datorie. Însemnări din timpul luptelor Regimentului I Vânători şi altele” se află la Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” din Târgu Jiu.



O altă relatare se referă la înmormântarea unui ofiţer într-o localitate situată la graniţa judeţelor Vâlcea şi Argeş:





„(...) se face de mine şi de părintele Băjănariu (...) serviciul înmormântării pentru ofiţerul Teodorescu din Piteşti şi alţii. L-am serutat pe frunte pe Teodorescu şi i-am zis în faţa asistenţei: te serut eu, eroule, în locul Tatălui teu şi de rudele tale nu eşti strin, ci eşti între ai tăi. Multe lacrimi s-au stors atunci”!, a povestit preotul.

