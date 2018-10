Povestea fascinantă a jurnalistei britanice Jan Morrison. A fost bărbat, şi-a făcut operaţie de schimbare de sex, dar trăieşte în continuare alături de soţie

Jan Morris (92 de ani) s-a născut sub numele de James Morris. La vârsta de 46 de ani, a luat decizia de a face operaţie de schimbare de sex, cu toate că era căsătorit şi avea copii. Ce a urmat după ce a devenit Jan a fost remarcabil.

pagina sa de Facebook întreaga poveste:



Emilia Ivancu a relatat peîntreaga poveste:

„Acum câţiva ani buni, fiind în Ţara Galilor la o rezidenţă de creaţie şi traducere, am primit o carte despre istoria Ţării Galilor semnată de Jan Morris. După câteva zile a venit în vizită la centrul nostru de rezidenţă Twm Morris, un poet galez foarte cunoscut. Am mers cu colegii mei în vizită la casa lui Twm, nu înţelegeam însă rumoarea din jur când Twm mi-a arătat nişte fotografii dintr-un album făcute de el la o vizită în România. Colegii mei de rezidenţă au început să răsfoiască uşor bizar, chiar nepoliticos, toate paginile albumului. Am plecat, peste alte două săptămâni aflu că Twm este fiul lui Jan Morris, a cărui carte o şi aveam. Cine sunt ei, de fapt? Jan Morris este, în prezent, una dintre cele mai cunoscute scriitoare britanice, jurnalistă, militantă pentru limba şi cultura galeză, cu o istorie mai mult decât fascinantă. Jan Morris s-a născut sub numele de James Morris, în Sommerset, dintr-un tată galez şi o mamă englezoaică. James a studiat la Oxford, la 17 ani s-a înrolat în armată şi trimis în Palestina (1946), iar în 1953, deja jurnalist, a acompaniat echipa britanică ce a cucerit Everestul, fiind primul jurnalist care a transmis vestea întregii lumi. După Everest, a călătorit în lumea întreagă şi a scris enorm şi cu mare talent şi acurateţe. Însă, în cartea ei, Conundrum (Enigma), James Morris povesteşte cum a ajuns la o clinică în Casablanca şi a început procesul de a deveni femeie. Era căsătorit atunci şi avea patru copii, Twm, cel pe care îl cunoscusem, fiind unul dintre ei. James, devenită Jan după operaţie, a făcut şi trecerea de la o personalitate mai degrabă engleză la una galeză, devenind în anii '80 una dintre cele mai marcante şi hotărâte luptătoare pentru tradiţiile şi cultura galeze. Jan, fostul James şi soţia, Elizabeth, au fost forţaţi de autorităţile britanice să divorţeze pentru ca el să poată reveni după operaţie în ţară. Şi au făcut-o. Povestea însă devine interesantă de aici încolo. Elizabeth, soţia lui James şi partenera lui Jan, a rămas cu el/ea până azi, iar Jan, fostul James, a rămas alături de fosta soţie, actuala perteneră până azi. Iubirea lor a trecut dincolo de trupul de lut care se va întoarce în lut. Azi Jan are 90 de azi şi cele două doamne, după moarte, vor fi îngropate pe o insuliţă, în mijlocul unui pârâu de lângă casa lor, iar pe mormânt va scrie: «Here lie two friends, at the end of one life». (Aici se odihnesc doi prieteni (două prietene?!) aflate la capătul unei singure vieţi“.



Emilia Ivancu spune că a fost impresionată de povestea celor doi şi că dragostea rupe orice bariere: „Pe mine povestea iniţial m-a şocat, mai ales când mi-am dat seama de motivul rumorii colegilor mei când căutau cu frenezie prin albumul de familie al lui Twm, eu probabil fiind singura la acel moment care nu făcuse legătura dintre el şi Jan Morris. Mi-am felicitat destinul că nu am ştiut pentru că probabil am avut comportamentul cel mai inocent în acea întâlnire. Apoi m-a marcat şi impresionat. Cu siguranţă este un caz unic. În Ţara Galilor, despre Jan Morris se vorbeşte la superlativ, i-am citit câteva cărţi şi este o autoare desăvârşită, spun autoare pentru că şi galezii, de fapt, toţi britanicii se referă la ea la feminin. Lucrul cel mai fascinant însă în toată povestea mi se pare iubirea nestrămutată dintre James/Jan şi Elizabeth, fideli unul celuilalt până azi şi probabil până la final. Pentru mine este un caz care răstoarnă toate dogmele, toate limitările, toate urile şi toate prejudecăţile. Iar iubirea lor, netradiţională ar spune unii, este mult mai puternică decât miile de iubiri perindate, multe prin aceeaşi viaţă“.