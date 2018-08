Poliţista care a aflat ce este sărăcia în Republica Centrafricană: „Avem atât de multe posibilităţi în România, încât nici nu se pot închipui“

Mădălina Mezdrea s-a născut în oraşul Târgu Cărbuneşti, din judeţul Gorj. Tatăl ei a fost militar de carieră, astfel că a avut de mică un respect deosebit faţă de haina militară. A urmat Colegiul Naţional „Tudor Arghezi“ din Târgu Cărbuneşti, iar în anul 2004 a intrat la Şcoala de agenţi de poliţie de la Câmpina. După absolvire, şi-a luat repartiţia la Timişoara.



„Am avut convingerea că am mai multe oportunităţi profesionale, dovadă fiind şi faptul că am reuşit, după trei ani, în urma absolvirii Facultăţii de Drept, să intru în categoria ofiţerilor. Am susţinut un examen pentru a trece în corpul ofiţerilor şi am devenit subinspector“, se destăinuie Mădălina.

Mădălina Mezdrea a urmat o serie de cursuri speciale şi examene pentru a fi declarată aptă să participe la misiuni dificile sub protecţia ONU. „Auzisem de cursurile care se efectuează pentru misiuni sub egida ONU, dar şi în misiuni ale Uniunii Europene. Am făcut cele două cursuri la Institutul pentru Ordine Public de la Bucureşti în care m-am pregătit pentru misiuni de acest fel. Am susţinut mai multe examene, iar după un an de examene am reuşit să şi plec. Consider că am fost norocoasă, pentru că au foarte mulţi colegi care şi-au dorit să plece într-o astfel de misiune, dar nu au reuşit“, spune ofiţerul de poliţie.

S-A GÂNDIT O SĂPTĂMÂNĂ DACĂ VA PLECA ÎN MISIUNE

A acceptat să plece într-o ţară necunoscută, deşi a simţit o oarecare teamă. „Misiunea ONU în Republica Centrafricană s-a înfiinţat în septembrie 2014, în capitală Bangui. Auzisem în presă despre faptul că izbucnise un conflict acolo pe motive religioase între creştini şi musulmani. În luna noiembrie mi s-a solicitat acordul dacă vreau să plec. Riscurile erau destul de mari şi decizia nu a fost uşoară. M-am gândit cam o săptămână. Mi-am făcut curaj şi am hotărât să plec. Au urmat alte teste şi în februarie eram deja plecată în Republica Centrafricană. Nu cred că există persoană care pleacă în misiune şi nu este conştientă de riscurile la care se expun. Nimic nu poate să înlocuiască experienţa pe care o dobândeşti acolo, în teren“, spune emoţionată Mădălina Mezdrea.

CRIMINALITATE RIDICATĂ

Republica Centrafricană este o ţară măcinată de conflicte interne. Misiunea Mădălinei era de a sprijini structurile de poliţie să menţină ordinea, mai ales că infracţionalitatea era foarte ridicată. „Era un guvern de tranziţie. Preşedintele părăsise ţara şi era un haos guvernamental. Încă de la începutul misiunii am fost repartizată la Biroul de analiză a criminalităţii. Nu aveam zile libere. Lucram inclusiv sâmbăta şi duminica. Am stat într-o casă civilă închiriată, nu într-o bază militară. Se asigura o pază de la anumite firme specializate“, ne explică Mădălina. Tot timpul, poliţista a purtat armă. Nu avea voie să plece din locuinţa în care stătea după ora 7.00 seara.

„Experienţa într-o astfel de ţară este total diferită, pentru că misiunile ONU sunt, în general, în zone de conflict şi de război. Trebuie să respecţi condiţiile puse de ONU şi să ai foarte mare grijă. Nu ai voie să te deplasezi pe jos, decât cu maşina şi niciodată singur. A fost o perioadă în care ni s-a interzis să ieşim afară din casă după 7.00 seara. Toate persoanele care merg în acea misiune trebuie să fie înarmate“,

a spus Mădălina Mezdrea.

Criminalitatea era foarte ridicată, iar misiunea ONU la care a participat şi gorjeanca avea ca obiectiv să ajute la organizarea structurilor de poliţie. „Nu trecea zi în care să nu existe femei violate, inclusiv fetiţe minore, tâlhării, omoruri şi furturi. Toate aceste infracţiuni erau la ordinea zilei. Există poliţie, dar sistemul nu este foarte bine pus la punct, din acest motiv a fost organizată şi misiunea ONU, pentru a-i ajuta să îşi pună la punct sistemul ca să combată infracţionalitatea ridicată. Cauza principală a criminalităţii este sărăcia“, ne mai relatează poliţista.

APA ŞI ENERGIA ELECTRICĂ, UN LUX

Republica Centrafricană este o ţară foarte săracă. Mădălina ne relatează că energia electrică şi apa curentă reprezintă un lux pentru mulţi locuitori. Pătura de mijloc este inexistentă, în această ţara africană existând oameni foarte bogaţi şi foarte săraci. „Nu existau supermarketuri, ci mici magazine cu mâncare importată şi foarte scumpă. Ne-am adaptat. Acolo nu există peste tot curent electric, apă curentă şi serviciile acestea pe care le considerăm normale şi fără de care nu ne putem închipui viaţa, acolo pot fi considerate un lux pentru cetăţeanul de rând. Chiar şi apa de băut se procura destul de greu“, a mai precizat Mădălina.

„NU FACEM ALTCEVA DECÂT SĂ NE PLÂNGEM“

Experienţa pe care a trăit-o în Africa a determinat-o pe Mădălina să îşi iubească şi mai mult ţara şi să schimbe modul de a privi viaţa.

„La primul concediu pe care l-am avut în această misiune şi m-am întors acasă, am avut impresia că avem o ţară fabuloasă şi o spun din tot sufletul. România are munţi, dealuri, verdeaţă şi mare. Avem atât de multe posibilităţi în România încât nici nu se pot închipui. Nu facem altceva decât să ne plângem în loc să ne bucurăm de ceea ce ne oferă ţara noastră. Avem o ţară minunată şi am reprezentat cu mândrie contingentul român şi oriunde v-aţi duce într-o misiune ONU românii sunt apreciaţi pentru profesionalism. Misiunea a durat doi ani şi jumătate. Primul concediu l-am avut după cinci luni de misiune şi mi s-a părut că vin de pe o altă lume “, a spus Mădălina.

Misiunea s-a încheiat în urmă cu aproximativ 10 luni, iar Mădălina recomandă tuturor celor care poară haina militară să trăiască o experienţă de acest fel: „Anul trecut, în august, s-a încheiat misiunea. Nu aş spune nu pentru o altă misiune, dar m-aş gândi de două ori înainte. Nu regretat că am fost în această misiune şi recomand tuturor o astfel de experienţă. Pe mine această experienţă m-a schimbat în bine pentru că am ajuns să dau valoare altor lucruri mult mai importante În viaţă. Mă bucur de frumuseţile din jurul meu“.

Mădălina este prima femeie din Timiş care a participat la o misiune ONU. Ea a fost avansată la gradul de subcomisar în timpul misiunii pentru rezultate deosebite obţinute. Acum îşi desfăşoară activitatea la Departamentul Control Intern.