Parastas într-o peşteră din Gorj în memoria lui Arsenie Boca. Părintele ar fi confecţionat în grotă sute de cruciuliţe

Locul unde se află peştera era acoperit de vegetaţie, iar cei care au participat la acţiune au defrişat şi au curăţat grota de gunoaie.

Iniţiativa i-a aparţinut Violetei Bîjnea, consilier local al oraşului Bumbeşti Jiu, iar o mână de ajutor a fost dată de Virgil Maftei, cel care în anii `70 l-a ajutat pe Arsenie Boca să toarne cruciuliţe pentru credincioşii săi în acest loc neştiut. În jurul peşterii au fost plantaţi brăduţi şi flori. Violeta Bîjnea a spus că acţiunile de cinstire a părintelui Arsenie Boca vor continua în acest loc.



„Ideea ne-a venit după ce am văzut în presă (n.r. – „Adevărul“ a publicat prima dată istoria legată de părintele Arsenie Boca) povestea grotei. Sunt mai multe grote in zonă. În momentul in care am citit reportajul in presa, şi i-am aflat povestea acestei grote, am simţit o bucurie în suflet, iar gândul mi s-a dus în multe direcţii şi am decis să dau o altă imagine acelei grote. Aşa s-a născut această acţiune de voluntariat. Iniţial am gândit acţiunea pentru perioada martie-aprilie, dar pentru că a fost zăpadă şi frig în acea perioadă, am renunţat, regândind-o pentru perioada toamnei. Nu putea merge acolo pe vreme caldă, pentru că există pericolul viperelor, aşa că am optat pentru un timp mai răcoros. D-zeu a făcut că ziua lui Arsenie Boca să cadă chiar în weekend, aşa că am considerat că asta era ziua în care trebuie făcută acţiunea. Am organizat online evenimentul şi i-am chemat alături de mine pe posibilii voluntari. S-au anunţat mulţi, dar au venit doar cei pe care i-aţi văzut în poze, în total vreo 10 persoane. A fost alături de noi şi domnul Maftei şi prezenţa sa a fost o mare bucurie, căci fără el evenimentul nu era la fel. Ne-a adus chiar şi un mic parastas, dându-ne de pomană colaci şi fructe in cinstea prietenului său Arsenie. Am fost o echipa frumoasă şi determinată, aşa că am defrişat toată zona peşterii, am scos-o la lumină şi am făcut-o vizibilă. Am adunat gunoaiele şi am plantat flori, astfel încât să-i fie drag omului să vina acolo şi să aprindă o lumânare. Vom reveni acolo, să îngrijim plantele şi să păstrăm starea grotei în condiţii optime. Vom mai organiza şi întâlniri, cu echipa de sâmbătă, pentru că ar fi păcat să lăsăm totul uitării“, a relatat Violeta Bîjnea.

Au confecţionat pe ascuns cruciuliţe

Virgil Maftei are vârsta de 65 de ani şi trăieşte în localitatea Arcani. El a povestit cum l-ar fi ajutat pe părintele Arsenie Boca să confecţioneze cruciuliţe dintr-un aliaj metalic în peştera din Bumbeşti Jiu. Totul s-a petrecut în mare taină, pentru că astfel de fapte erau aspru pedepsite de regimul comunist.

Virgil Maftei susţine că l-a cunoscut pe Arsenie Boca la Sinaia, unde fusese surghiunit de comunişti. I-a arătat, mai târziu, peştera secretă de la Bumbeşti Jiu, şi i-a propus să confecţioneze aici cruciuliţe:

„Zian Vălean, pe numele său de botez, ieşise la pensie şi comuniştii îl obligaseră să meargă la un atelier de pictură, pentru că studiase la Belle Arte din Bucureşti şi era un pictor extraordinar de bun. Am ajuns la Sinaia, unde făcea slujbe pe ascuns, pentru că i se interzisese de comunişti. Era o diferenţă mare de vârstă între noi, cam de 40 de ani. El căuta un loc să confecţioneze cruciuliţe. Îmi vorbea foarte mult şi de grota de la Prislop. L-am adus în Gorj, pentru că voia să viziteze locurile noastre, deoarece se aflau în apropierea Mănăstirii Lainici. L-am adus în această grotă şi i-am făcut propunea să realizăm acele cruciuliţe. Exista o teamă faţă de comunişti şi puteam să ajungem la puşcărie. El, săracul, trecuse prin puşcăriile comuniste, şi totuşi a fost de acord“, a povestit Virgil Maftei.

Gorjeanul spune că l-ar fi ajutat pe părintele Arsenie Boca să confecţioneze sute de cruciuliţe de diferite forme, care erau oferite în dar credincioşilor: „Cruciuliţele pe care le realizam aveam diferite dimensiuni şi forme. Unele erau simple, iar altele erau cu Iisus. Le turna în pământ. Arsenie Boca ştia toate metodele. Le dădea forma şi când se topea materialul turna. Toţi credincioşii care veneau la el primeau cruciuliţe. Era foarte iubit, pentru că era foarte popular“.