O femeie şi fiica sa cu handicap sever au rămas fără mâncare din cauză că indemnizaţiile au întârziat peste două săptămâni

Maria Ghenea, 53 de ani, nu mai are din ce să trăiască, după ce salariul pe care îl primeşte ca însoţitor al fiicei sale şi indemnzaţia de handicap au întârziat mai bine de două săptămâni. Frigiderul este mai tot timpul gol, iar vecinii le mai aduc din milă o bucată de pâine.

Singurele surse de venit sunt ajutorul acordat fiicei sale şi salariul de însoţitor primită de către Maria Ghenea. Femeia stă alături de fiica sa în permanenţă, pentru că aceasta nu se poate deplasa şi nu poate să vorbească.

Maria Ghenea spune că a ajuns să nu mai aibă ce să mănânce: „Nu am plătit facturile, nu am să cumpăr scutece pentru fată. Nu am ce să mănânc. De două săptămâni nu am primit banii. Mi s-a tot promis că se va rezolva, dar nu am primit banii. Oricum, banii pe care-i primesc nu îmi ajung pentru toate cheltuielile, dar acum că nici măcar nu am primit bruma pe care o încasam. Trebuie să cumpăr scutece pentru fata mea. Nu mai avem ce mânca. Frigiderul este mai tot timpul gol“.

Părăsită de soţ

Maria Ghenea are grijă singură de fiica sa. „S-a născut cu această problemă de sănătate. Soţul nu a vrut să o recunoască şi ne-a părăsit. Îmi este foarte greu, dar nu am ce face. Trebuie să îmi duc crucea. Am fost şi eu bolnavă, dar nu am avut bani de medicamente“, a povestit femeia.

Ajutor din partea poliţiştilor locali

Poliţiştii locali au aflat de situaţia disperată a acestei familii şi le-au adus tot felul de produse alimentare.

„Nu rămânem indiferenţi la suferinţa semenilor noştri. Deşi traversăm o perioadă dificilă, regăsim dorinţa de a fi aproape de cei aflaţi în suferinţă, pentru a oferi un strop de speranţă şi bucurie. Din acest motiv, poliţiştii locali din Târgu Jiu au hotărât că Moş Nicolae trebuie să ajungă mai devreme în casa unei familii greu încercate. Vizita pe care am făcut-o astăzi, într-o mobilizare fără precedent, a bucurat două suflete minunate... şi nu ne oprim aici. În perioada următoare, vom merge şi la alte familii pentru care am început, deja, să strângem hăinuţe, jucării şi alimente, în speranţa că spiritul sărbătorilor va cuprinde cât mai multe suflete“, au transmis poliţiştii locali pe pagina de Facebook.

