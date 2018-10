Munţi de gunoaie pe un câmp din comuna Stăneşti

Localnicii sunt exasperaţi de mirosul care emană şi priveliştea dezolantă.

„Se află la intrare în sat, lângă containerul pentru colectare, care, din păcate, nu se mai ridică de câteva luni. Nu ştim de ce primăria nu face nimic, când noi, cei din sat, plătim pentru ridicarea gunoaielor 60 lei de gospodărie. Chiar nu mai sunt bani pentru colectare...?! Că acesta este răspunsul primit din partea celor din primărie. Este un container care se ridica o data sau de două ori pe săptămână şi toţi dau din umeri. Singura lor scuză este că nu sunt bani“,

a spus Constantin Sichitiu, localnic.

Datoria a fost achitată

Primarul comunei Stăneşti, Ştefan Blideanu, a declarat că gunoiul nu a mai fost ridicat pentru că a existat o datorie către firma de transport şi depozitare a deşeurilor, Polaris, dar că aceasta a fost achitată. Edilul a mai spus că sunt cetăţeni care aruncă gunoiul în acest loc, iar acest lucru este interzis: „Nu s-a ridicat gunoiul, pentru că astăzi (n.r.-ieri) am făcut plata şi în câteva zile se va curăţa. Firma Polaris se ocupă. Am avut restanţă din luna august, până când s-a făcut rectificarea de buget nu am avut cu ce să plătim. Cetăţeanul să aibă bunul simţ să nu mai arunce acolo gunoaiele şi să aştepte să le ridicăm noi de la poartă. Până la sfârşitul săptămânii se va curăţa tot. În acele containere depozităm gunoiul pe care îl ridicăm de la poarta cetăţenilor, iar de acolo este preluat de societatea Polaris şi dus la groapa ecologică. Am avut o datorie de peste 200 milioane de lei. Am achitat toată suma“.